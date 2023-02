Fallece el ex cordobesista Pelayo Novo, uno de los héroes de Las Palmas

22 de junio de 2014. Quedaba un minuto y medio para el final del tiempo estipulado para la conclusión del partido entre Las Palmas y el Córdoba. La vuelta de la final por ascender a Primera. Ganaban 1-0 los locales, que estaban llevándose el gato al agua. Poco antes de que la pelota volviera a rodar centenares de aficionados canarios habían invadido el campo, obligando al árbitro Sánchez Martínez a detener el encuentro por un rato que se hizo eterno.

Saque de banda para el Córdoba, el balón llega al costado izquierdo tras una falta muy protestada sobre Iago que el árbitro no señala. Cuando Pelayo Novo recibe en ese momento la pelota tiene en su cabeza muchas cosas: el recuerdo de una temporada difícil por las lesiones en la que ha buscado el cariño, tan importante para un jugador. También la imposible forma de doblar el codo en la caída ante el Murcia. Una luxación que le iba a impedir vivir lo más grande para un futbolista… o no. El viernes antes del partido pasea con su novia por Córdoba y prueba su codo chocándose con ella. No le duele y se lo comunica a los servicios médicos, quienes le dicen que pruebe en la sesión previa al día siguiente en Las Palmas. Allí completa el entrenamiento bien. Si no sufre un golpe brusco, podría jugar el domingo. Pero si lo sufriera, sabía que se arriesgaba a un agravamiento serio de su lesión. Pelayo arriesga, pero sabe que le falta algo: la ropa para el partido. El propio presidente Carlos González ha de llevarle al día siguiente el pantalón y las espinilleras para que pudiera disputar el partido, toda vez que únicamente contaba con su camiseta que la había llevado por si tenía que celebrar un ascenso como un actor secundario más.

El asturiano, fresco, había saltado al campo en el minuto 76. Tras recibir, trata de disparar a la desesperada, pero su lanzamiento rebota en un rival y le cae a Raúl Bravo, quien trata de burlar a su par, pero no puede. El balón llega entonces a Pinillos, pero tampoco es capaz de zafarse de la marca de Ángel, quien pega un patadón que envía el cuero a la posición de Juan Carlos, el portero, que ya está muy lejos de su área. Éste golpea con fuerza tratando de buscar la portería rival, pero su lanzamiento queda corto. El marcador de Pelayo, Castillo, en lugar de seguir la pelota y, en consecuencia, el juego se evade y recula, dejando que el asturiano — con su codo vendado y maltrecho— controle con suficiencia con su zurda.

Los jugadores de la zona media que llegan a tapar un posible centro del asturiano aparecen muy tarde en escena y Pelayo, cuya primera intención era irse hacia la derecha, tiene margen para darse la vuelta, levantar la cabeza, ver que en diagonal y no tan lejos como para no llegar si el pase es bueno, tiene compañeros sorprendentemente sin cubrir y en una posición adecuada. Es un segundo, pero no duda, vuelve a agachar la cabeza justo antes de golpear con su zurda. El centro más importante de su carrera deportiva hasta ese momento y el que iba a cambiar para siempre la historia del Córdoba.

Pelayo, que inició su carrera en su Oviedo natal, no siguió en el Córdoba de Primera. Tras salir del conjunto blanquiverde jugó para el Lugo, Elche y Albacete. Militando en el conjunto manchego las graves secuelas sufridas tras una caída en el Hotel ABBA de Huesca durante una concentración le obligó a dejar el fútbol prematuramente en 2018. En estos momentos practicaba tenis en silla de ruedas. Estaba en el decimosegundo puesto en el ranking nacional absoluto. Formaba además parte de la directiva de la Federación de Tenis de Asturias, donde desempeñaba funciones respecto a contenidos web y nuevas disciplinas. También entrenaba a diversos equipos en su tierra mientras estudiaba finanzas y empresariales.

“Las cabezas son difíciles. Hay que tener paciencia”, dijo en 2019 en Movistar Plus. Su cuerpo apareció este martes. Había sido arrollado por el tren que cubría la línea de Renfe entre Oviedo y Siero. El Córdoba ya ha publicado en redes sociales sus condolencias.

Descanse en Paz.