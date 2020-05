Cuando a un jugador del Córdoba, estando en Segunda, le llamaron para jugar con la selección española

El miércoles 14 de enero de 1970 el entonces seleccionador español, Ladislao Kubala, hizo pública la lista de convocados para un extraño amistoso ante el Hannover’96 que se disputaría en el estadio de Chamartín una semana más tarde. Del Athletic fueron Iríbar, Sáez, Arieta y Rojo; del Barcelona acudieron el cordobés Reina, Gallego y Eladio; por el Real Madrid los llamados fueron Amancio, Grosso y Velázquez; del Atlético fueron Luis Aragonés y Gárate; por el Valencia fue citado Sol; por el Zaragoza, Violeta; por el Elche, Asensi y por el Córdoba C.F. fue llamado por primera vez Rafael Jaén. Y el Córdoba C.F. en esos momentos era el sexto clasificado de Segunda División.

Jaén no era estrictamente un novato en estas lides. Conocido como el “Cone” -de Conejo, así le llamaban porque su familia vendía zorzales, fruta y conejos en La Corredera- fue estudiante en Los Salesianos, donde se enamoró del balón. Tras divertirse y formarse en equipos de barrio como el Santa Fe y el Nazaret con 18 años debutó con el Córdoba en Primera en el Villamarín. Centrocampista completo, su trabajo resultó clave en esa 67-68 para que los blanquiverdes lograran la permanencia en una promoción ante el Calvo Sotelo. La recompensa a su esfuerzo fue la convocatoria para la selección olímpica formada por José Emilio Santamaría para los Juegos del 68 en México. Junto a él fue también Rafael Alcaide, “Crispi”, también cordobesista. Ambos tuvieron minutos en las victorias ante Brasil (1-0 en el Azteca) y Nigeria (3-0) y también en la derrota (2-0) en los cuartos ante la selección anfitriona en Puebla. En ese combinado estaban también futbolistas como Asensi, Toni Grande, Andrés Mendieta (el padre de Gaizka) y el central Goyo Benito. El recientemente fallecido Benito, por cierto, se hizo íntimo amigo de Rafael Jaén, hasta el punto de ser el primero en visitar el chalet que se construyó en Córdoba en sus tiempos como jugador.

TAMBIÉN FUE CONVOCADO PARA UN PARTIDO CLASIFICATORIO PARA LA EUROCOPA DEL 76 ANTE ESCOCIA CUANDO JUGABA EN EL SEVILLA

Que en 1970 el seleccionador nacional absoluto español fuera el legendario Kubala resultó clave para la estreno del cordobés. El magiar conocía a Rafael Jaén de su paso como entrenador del Córdoba en 1969 y no le tembló el pulso a la hora de llamarle para el amistoso ante el Hannover’96 a pesar de militar el joven -20 años- pelotero en un club de Segunda. España se encontraba entonces en un periodo de transición tras no haberse podido clasificar para el Mundial que se disputaría ese verano también en México y Kubala necesitaba revulsivos entre los jugadores más jóvenes del país.

El encuentro frente al Hannover’96 ni se cuenta entre los oficiales de la selección y fue organizado de manera algo precipitada por la Federación. No obstante, 50.000 espectadores se dieron cita en el recinto de la Castellana para ver a un club germano cuya estrella era Jupp Heynckes. Jaén todavía es capaz de recitar de memoria la alineación dispuesta por Kubala, con él en el centro del campo: Iríbar, Sáez, Gallego, Eladio, Jaén, Violeta, Amancio, Velázquez, Gárate, Asensi y Pujol. El envite no fue brillante, pero en los noventa minutos que dispuso Jaén no paró de correr y la crónica de Mundo Deportivo se lo agradeció: “únicamente cabe destacar quizás la línea media, en la que Jaén, aunque mostrándose falto de veteranía, ha tenido un feliz debut en el equipo nacional, compartiendo el éxito con Violeta, éste siempre retrasado”. En el segundo tiempo coincidieron en el campo dos cordobeses vistiendo la camiseta roja, porque Reina suplió a Iríbar. La victoria quedó del lado español merced a un penalti cometido sobre Pujol que transformó Luis Aragonés.

Fue el partido que Jaén jugó como internacional español, pero no el único en el que fue convocado con los “Kubala Boys”. También militando en Segunda -en este caso en el Sevilla- fue llamado en 1974 por el húngaro para un choque a domicilio ante Escocia. Las bajas de Claramunt, Pirri y Asensi y la confianza en el trabajo de Jaén fueron determinantes para que volviera a entrar en sus planes. Así que el 20 de noviembre estuvo en el impresionante Hampden Park como parte de la expedición que jugó en partido de clasificación para la Eurocopa del 76. Kubala llegó a mandar calentar a Jaén , pero al final no saltó al campo en aquella noche gélida y marcada por la constante irrupción de perros al terreno de juego. España venció 1-2 con dos tantos de Quini. Fue testigo desde la banda así Jaén de un triunfo importante ante un equipazo como el que formaban los Brenmer, Lorimer, Dalglish, Joe Jordan o Johnstone y que, al final, permitiría el acceso de España a los cuartos de ese final de esa Eurocopa (donde sería eliminada por Alemania).

En los prolegómenos de ese encuentro Mundo Deportivo entrevistó a Rafael Jaén y cuando le preguntaron si temía el césped blando de Glasgow dijo: “También he jugado en barro. Soy fuerte y no tengo problemas de ese tipo”. Al cordobés, después de ese partido, no le volvieron a convocar más con la selección, pero todavía puede presumir, aunque sea pensando en dos tardes de gloria, de haber llegado a lo más alto que puede aspirar un futbolista español.

También te puede interesar:

- Miguel Reina,el portero que solo encajó dos goles en Primera en El Arcángel:“Gento no quería jugar en Córdoba"

- La historia de Paco Bru, el primer seleccionador español, y su paso como secretario técnico por el Córdoba