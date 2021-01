El Cajasur Córdoba de balonmano, pendiente de la lluvia para afrontar la visita del líder

El Cajasur Córdoba de balonmano está haciendo una gran temporada en División de Plata. Ahora mismo es tercero y tiene este sábado un partido clave en su lucha por subir a Asobal ante el líder Torrelavega. Y aunque su deporte sea de sala están teniendo que mirar el cielo antes de cada entrenamiento porque el Pabellón de Fátima donde se ejercitan tiene goteras.

Jesús Escribano, su técnico, explica en COPE que es “algo que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Menos mal que Córdoba no es Oviedo y no llueve mucho. Ayer llovió y nos encontramos con la triste situación de que cuando empezamos a entrenar la pista estaba impracticable no solo por las goteras sino por la humedad y condensación que hace que la pista resbale muchísimo. A los veinte minutos tuvimos que parar porque la seguridad de los jugadores primó. Hoy la predicción es peor y tenemos ese partido tan importante y estamos compitiendo en peores condiciones que los rivales”.

El sábado nos visita el líder de la Div Honor Plata... Pero nosotros hemos vuelto a suspender un entreno xq nuestra pista CUBIERTA estaba impracticable por las goteras y la humedad. Mañana más lluvia. Plata y Cartón @tonicruzgon@ADJimenez32@pablo__mansilla@ILDEFV@AGarciaV82 — Jesús (@Jescribolan) January 20, 2021

En su día se tapó el techo del Pabellón con una lona que resulta insuficiente: “Se colocó para los agujeros de la granizada de Otoño, pero las goteras venían por una serie de respiraderos y por ahí se sigue colando el agua. Fue una solución al problema de los agujeros, pero no al tema de las goteras y al de la humedad de los muros de la fachada oeste, que están rezumando humedad constantemente. Días atrás la humedad era tremenda porque supongo que en esos muros habrá algún tipo de filtración”.

Así que el panorama es complicado. Para el Córdoba de Balonmano y para otros equipos de base con menos repercusión mediática: “Nosotros cuando programamos los partidos estamos muy pendientes de que llueva o no. Si por la lluvia tuviésemos que suspender el partido, aparte del problema de tener que jugar entre semana porque no son profesionales los jugadores, tendríamos que hacer frente al coste del desplazamiento del rival porque es responsable de que las instalaciones estén en condiciones. En principio el sábado no va a llover, pero estas circunstancias hacen que competir sea más complicado. Este problema está afectando no solo a las categorías inferiores del Córdoba de Balonmano, pero seguro que otros clubes de otros deportes de sala están parecidos. Estoy seguro que otros jugadores de base tienen problemas parecidos, pero tienen menos repercusión”.