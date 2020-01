"'Para toda la muerte' plantea si es fácil o no matar a alguien"

El director y actor Alfonso Sánchez y el actor Alberto López, popularmente conocidos como Los Compadres, presentan este viernes en los cines de El Tablero y Guadalquivir un adelanto de su nueva película “Para toda la muerte”, su tercer largometraje. El acto, que permitirá a sus fans conocer de primera mano su argumento,tendrá lugar de 18:30 a 19:30 en El Tablero mientras que el de los cines Guadalquivir comenzará a las 20:00 y finalizará a las 21:00. La entrada será totalmente libre hasta completar el aforo. Sánchez y López han explicado el argumento de la película en COPE.

Alfonso Sánchez reconoce que “es un tema que está candente. La película está escrita en 2014, pero parece que está escrita ayer mismo. Es la historia de un opositor que lleva ocho años intentando obtener una plaza de funcionario y que cuando por fin la obtiene le llaman de la administración para decirle que ha habido un error informático y que en realidad es primer suplente”. Añade Alberto López que “es como si eres músico, estás tocando y te tiras al público en un concierto y la gente se aparta. Toma una decisión terrible, que es quitar de enmedio a quien le ha quitado esa plaza, pero es un tipo muy pusilánime, vegetariano, se marea con la sangre... Imagina las aventuras de este tipo desde el comienzo de la peli”.

La película plantea “si es fácil o difícil matar a una persona... y para José Vicente es muy difícil”, apunta López. Sánchez quiere pensar que “con humor es más fácil todo y hay gente que no tiene ganas de ir al cine a que le cuenten penas. La fórmula puede funcionar muy bien”, porque además los andaluces“tenemos una capacidad de reirnos brutal y como cómicos no juzgamos a los personajes que hacemos. Hay gente que empatiza con tipos que no les gustarían como amigos. Nuestro objetivo es mostrar la cotidianeidad con cariño”.