El Castillo de Priego de Córdoba revela los secretos de sus ocho siglos de historia

En el corazón de la Subbética cordobesa, la ruta de castillos se detiene en Priego de Córdoba para descubrir una fortaleza que se alza sobre un estratégico tajo, una posición que durante siglos le confirió una ventaja defensiva inigualable. El Castillo de Priego, testigo de la convulsa historia de Al-Ándalus y la Reconquista, ha iniciado un nuevo capítulo gracias a un minucioso proceso de investigación y restauración que ha sacado a la luz los secretos que sus muros han guardado durante siglos, permitiendo hoy un viaje fidedigno a la Edad Media.

De alcazaba a señorío

Para entender el presente del castillo es imprescindible viajar a su origen. El historiador y periodista Rafael Cobo sitúa su nacimiento en el contexto del período emiral, entre la segunda mitad del siglo IX y la primera del X, como una primitiva alcazaba islámica. Sin embargo, su época de mayor esplendor medieval llegó con el período almohade, cuando Priego "llegó a acuñar moneda y la extensión urbanística de la localidad fue impresionante". La gran transformación de la fortaleza comenzaría tras las conquistas cristianas: primero, la de Fernando III el Santo en 1225, y la definitiva, la de Alfonso XI en 1341.

Rafael Cobo

Tras la primera conquista, la fortaleza fue cedida en 1245 a la Orden de Calatrava, cuyos caballeros fueron los responsables de edificar el elemento más icónico que hoy se conserva: la imponente Torre del Homenaje. Más tarde, ya bajo el señorío de Gonzalo Fernández de Córdoba por donación del rey Enrique II en 1370, la fortaleza adquiere el aspecto que define su imagen actual, la de una fortaleza cristiana de los siglos XIII al XIV. De hecho, el primer marqués de Priego, Pedro Fernández de Córdoba, llegó a instalarse en ella como vivienda a partir de 1502.

Castillo de Priego

El castillo, según Cobo, fue "el germen y el origen del desarrollo urbano de la localidad", en torno al cual se fue tejiendo el Barrio de la Villa, el corazón del Priego medieval. Sus muros han sido escenario de episodios cruciales, como la revuelta muladí de Ibn Mastana en el 886 contra el emirato cordobés. También destaca el asedio de Muhammad VII en 1406, que según la tradición se levantó milagrosamente el 14 de diciembre. Este hecho llevó a la población a nombrar a San Nicasio, santo de aquel día, como patrón de la localidad.

La vida en esta ciudad ultramilitarizada, por su condición de frontera con el reino nazarí de Granada, era un hervidero. "Imagínate lo que era una razia, una cabalgada, llegaban tropas del bando musulmán, destrozar campos, quemar campos, y en la parte contraria ocurría lo mismo", explica Cobo. Esto implicaba un trasiego constante de militares y una artesanía especializada en la guerra, como atestiguan los restos de herrerías encontrados. Entre sus joyas arquitectónicas, el historiador destaca los cuatro ajimeces con capiteles de mocárabes de la Torre del Homenaje y una singular ladronera amatacanada sobre la puerta original.

Los secretos bajo la piedra

El castillo que hoy se visita es el resultado de casi tres décadas de trabajo ininterrumpido. El arqueólogo municipal, Rafael Carmona, relata que todo comenzó en 1997, un año después de que la fortaleza fuera cedida al pueblo. Las campañas arqueológicas se enfrentaban a una gran pregunta: si el monumento visible era de los siglos XIII al XV, ¿dónde estaba el castillo islámico del siglo IX que mencionaban las fuentes árabes? La respuesta estaba oculta a simple vista.

Rafael Carmona

Las excavaciones demostraron que "la fortificación cristiana recrece en altura o engrosa los muros islámicos, por eso no estaban accesibles". Este descubrimiento fue solo el principio. Poco a poco, emergieron los restos de un jamán (baño) islámico y parte de una necrópolis andalusí, reconstruyendo la historia oculta de la alcazaba original. Gracias a esta labor, se ha podido trazar la evolución completa de la fortificación. "Hemos pasado de no conocer nada a conocer un volumen de información, pues, espectacular", afirma Carmona.

Este conocimiento previo ha sido la clave para una restauración que Carmona califica de "muy respetuosa con el castillo medieval". Antes de consolidar cualquier muro, los expertos se preguntaban: "¿de cuándo es este muro, cómo funcionaba en la Edad Media?". Se han acometido complejas intervenciones, como los "cosidos estructurales" para estabilizar la Torre del Homenaje y las murallas, dañadas por terremotos históricos. El resultado es que "la estabilidad arquitectónica del castillo está en garantía de futuro".

Castillo de Priego de Córdoba

Lo que hace única a la fortaleza de Priego no siempre es visible para el ojo inexperto. Carmona revela uno de sus hallazgos más singulares: "numerosos impactos de proyectiles de asedios medievales, tanto de artillería de pólvora como puntas de flecha". Este hecho, que será divulgado en el futuro centro de interpretación, convierte a la fortificación en "un ejemplar único en la Península Ibérica". La visita, por tanto, va más allá de la piedra; es un recorrido por la historia que la investigación ha desvelado.

La autenticidad del monumento es la gran victoria de este proyecto. "Durante una visita convencional, una visita turística, como queramos decir, del castillo de Priego, lo que vemos, lo que tocamos es la fortificación medieval", subraya el arqueólogo. Incluso los elementos reconstruidos, como parte de las almenas, se han hecho con la certeza arqueológica de que existieron, garantizando una experiencia fiel a la historia.

Aún quedan zonas pendientes de intervención, como los dos grandes aljibes esenciales para resistir un asedio, para los que ya hay un proyecto de puesta en valor redactado. También se planea la excavación del patio de entrada, que en su día albergó un gran edificio calatravo y más tarde un molino aceitero, y la creación del centro de interpretación en la parte del castillo que sigue siendo de propiedad privada.

Priego, mucho más que un castillo

Pero Priego es mucho más que su imponente fortaleza. Marta Siles, concejala de Urbanismo y Patrimonio, lo define como la "joya del barroco cordobés". Este estilo artístico impregna la ciudad, con más de ocho templos que lo atestiguan y cuyo máximo exponente es el sagrario de la parroquia de la Asunción, declarado Bien de Interés Cultural en 1931. A este patrimonio se suma la monumental Fuente del Rey, con sus 139 caños de agua manando sin cesar.

Marta Siles

Pasear por Priego es hacerlo por un "museo al aire libre", especialmente en el Barrio de la Villa. Este laberinto de "calles estrechas, de casas blancas, encaladas, de flores en las fachadas" es el legado andalusí de la ciudad, mantenido con esmero por sus vecinos. Además, como corazón del Parque Natural de la Sierra Subética, Priego ofrece una atractiva oferta de turismo de naturaleza, con rutas de senderismo que conectan sus aldeas y la posibilidad de ascender al pico La Tiñosa, el más alto de la provincia con 1.570 metros.

Carnicerías de Priego de Córdoba

La experiencia en Priego culmina en su gastronomía, marcada por un ingrediente estrella: el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Priego de Córdoba, uno de los más premiados del mundo. Este "oro líquido" es la base de platos tradicionales como el revuelto de collejas, una planta silvestre local. Y para terminar con un sabor dulce, es imprescindible probar el turrolate, un dulce típico que fusiona la tradición del turrón y el chocolate.