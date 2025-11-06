El castillo de Cabra desvela sus secretos: de fortaleza romana a cuna de una dinastía real

En la localidad cordobesa de Cabra, se alza una fortaleza que resume siglos de historia: el castillo de los condes de Cabra. Levantado sobre restos romanos y con un alma forjada en la época musulmana, este enclave ha sido testigo de batallas, intrigas palaciegas y el nacimiento de reyes. Hoy, sus muros, que han servido como residencia, prisión, convento y colegio, continúan desvelando los secretos de un pasado que es fundamental para entender la historia de la región.

Un enclave estratégico desde Roma

La importancia de este lugar se remonta a la Antigüedad. Según explica Antonio Ramón Jiménez, cronista de la ciudad, “el enclave es fundamental para entender la historia de la ciudad”. Sobre este promontorio se asentaron los primeros pobladores y se han encontrado yacimientos romanos que hablan de una importante urbe, Igabrum, que recibió la ciudadanía romana en el año 75 d.C. de manos del emperador Vespasiano. Durante la época hispanovisigoda fue sede de un obispado y, más tarde, en el período musulmán, Cabra fue capital de Cora, consolidándose como un centro de poder religioso, jurídico y político a lo largo de los siglos.

Un período especialmente convulso fue el siglo IX, marcado por la figura de Omar Ibn Hafsún, líder de una revuelta nacionalista contra el poder central del Califato de Córdoba. Este rebelde, que operaba desde Bobastro (Málaga), conquistó numerosos castillos y encontró en Cabra un apoyo temprano. “Él dice que Cabra es la ciudad querida de Omar”, señala Jiménez, apuntando a un vínculo afectivo especial. Este contexto de agitación política fue también un hervidero cultural y religioso, con figuras como el mártir San Rodrigo de Cabra o el poeta Muqaddam ibn Muafá, creador de las jarchas.

Escenario de batallas y cuna de reyes

La fortaleza también fue escenario de uno de los episodios más conocidos de la Reconquista: la batalla de Cabra en 1079. En ella, un joven Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, derrotó al conde García Ordóñez mientras apoyaba a la taifa de Sevilla. Este hecho no solo fue una victoria militar, sino que, según la tradición, fue el momento que le valió su legendario apelativo. “La literatura es la que le da ese tinte universal, al estar en el Cantar de Mío Cid”, comenta el cronista. El episodio quedó inmortalizado en la épica castellana, otorgando al castillo un lugar destacado en el imaginario colectivo.

Tras la conquista cristiana por Fernando III, el castillo se convirtió en un punto clave de la frontera con el reino nazarí de Granada. Sin embargo, su momento de mayor simbolismo para la Corona de Castilla llegaría un siglo después. Entre sus muros nació Enrique II de Castilla, el primer monarca de la dinastía de los Trastámara. Fue fruto de la relación de Alfonso XI con su amante, Leonor de Guzmán, a quien el rey entregó la villa. Este nacimiento pone de manifiesto la relevancia de la fortaleza como un lugar seguro y fundamental en la compleja red de poder de la época.

El cronista destaca especialmente el siglo XVI, un período en el que el poder de los condes de Cabra alcanzó su cénit. Apoyaron a los Reyes Católicos en la conquista de Granada y actuaron como embajadores en las cortes europeas. Pero Jiménez subraya un aspecto singular: el poder femenino. Mientras los condes servían a la monarquía en la guerra y la diplomacia, “hay tres mujeres fundamentales [...] que ejercen el poder real de la localidad desde el Castillo de Cabra”. Condesas como María Sarmiento de los Cobos o Francisca Fernández de Córdoba administraron el señorío, demostrando una notable capacidad de gobierno en un mundo dominado por hombres.

Las murallas que guardan la memoria

La imponente estructura defensiva del castillo es objeto de estudio y admiración. El arqueólogo municipal, Antonio Moreno, explica que la fortaleza estuvo rodeada por un doble muro con 18 torres. Aunque parte de esta estructura no es visible, “tres cuartas partes todavía se conservan”. Actualmente, se están llevando a cabo importantes trabajos de restauración, con una inversión prevista de más de tres millones de euros para 2026, que busca recuperar tanto la muralla medieval como la romana, haciendo de este un enclave único.

La construcción es un palimpsesto de técnicas y materiales. La muralla medieval es de mampostería, mientras que la romana es de sillares, e incluso se aprecian partes de tapial de épocas intermedias. La Torre del Homenaje, con más de 20 metros de altura, es uno de sus elementos más icónicos, pero su historia constructiva es compleja debido a múltiples destrucciones y reconstrucciones. Sin embargo, el mayor enigma se esconde en su interior. Su planta baja es actualmente inaccesible, un misterio que desafía a los arqueólogos.

No sabemos ni cómo se accede a ese hueco que corresponde a la planta baja del castillo de de Cabra" Antonio Moreno Arqueólogo del Ayuntamiento de Cabra

Más allá del castillo, la localidad de Cabra ofrece un viaje completo por la historia y la naturaleza. Fran Gómez, técnico de turismo, invita a los visitantes a recorrer el barrio de la Villa, de trazado medieval, y el barrio del Cerro, un laberinto de calles encaladas y macetas. El patrimonio religioso y cultural incluye joyas como la iglesia barroca de San Juan de Dios, el Museo Arqueológico o el curioso Museo de la Pasión, dedicado al estudio de la Sábana Santa de Turín.

La oferta natural está encabezada por el geoparque natural de la Sierra Subbética, un espacio protegido por la UNESCO que alberga la popular ruta del río Bailón. Para las familias, la ruta Cabra Jurásica ofrece una oportunidad única para descubrir fósiles incrustados en los monumentos de la ciudad.

Finalmente, la gastronomía fusiona la campiña y la sierra, con productos amparados por las denominaciones de origen del aceite de Baena y el vino de Montilla-Moriles. Potajes, carnes adobadas y postres como la tradicional bizcotela completan una experiencia que convierte a Cabra en una parada imprescindible en el corazón de Andalucía.