Aucorsa refuerza las líneas 8 y 13 con más frecuencias y nuevos horarios

La empresa municipal de Autobuses de Córdoba, Aucorsa, implantará a partir de mañana, martes 15 de octubre, una serie de mejoras en las líneas 8 y 13 con el objetivo de optimizar la oferta de transporte público en las horas de mayor demanda. Los cambios incluyen un aumento de frecuencias, la incorporación de nuevos vehículos y una reorganización de horarios que permitirá atender mejor las entradas a los centros educativos y mejorar la conexión con el entorno del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

En concreto, la línea 13 contará desde mañana con un vehículo adicional en el tramo horario comprendido entre las 7:00 y las 9:00 horas, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y aumentar la capacidad del servicio en una franja en la que se concentran numerosos desplazamientos hacia los colegios y zonas de trabajo.

Gracias a este refuerzo, la frecuencia de paso se reducirá de 30 a 20 minutos —un 33% más de servicio— entre las 7:00 y las 8:00 horas, y será de 25 minutos entre las 7:40 y las 9:00 horas. De esta forma, se logrará descongestionar los primeros trayectos de la mañana, especialmente aquellos que coinciden con la hora de entrada a los centros educativos.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de un nuevo viaje a las 7:20 horas, que permitirá a los usuarios llegar con mayor antelación a los colegios de la zona, evitando el habitual embudo de tráfico que se produce entre las 7:40 y las 8:00 horas. Además, el viaje de las 7:40 horas mantiene la salida desde la parada de la plaza de Colón, respetando el horario utilizado por quienes llegan desde la línea E y que anteriormente lo hacían con el tiempo justo para enlazar con la salida de las 7:32.

Con estas modificaciones, el cuadro de horarios de la línea 13 entre las 07:00 y las 09:00 horas desde Colón queda de la siguiente manera:

Este ajuste permitirá mejorar la fiabilidad del servicio y ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de movilidad de los usuarios en las primeras horas del día.

Por su parte, la línea 8 también experimentará cambios significativos a partir de mañana. En este caso, se añadirán dos nuevas entradas diarias al Parque Joyero, en los viajes más cercanos a las 9:00 y a las 18:30 horas. Con esta ampliación, se pasa de ocho a diez entradas diarias, lo que supone un incremento del 25% en la frecuencia de paso hacia esta zona, que concentra parte del tráfico laboral y de visitantes al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

Según la planificación actual, la llegada al Centro de Congresos se estima a las 9:04 horas y a las 18:41 horas para los nuevos servicios.