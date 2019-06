La Noche Blanca y La Cubana, estrellas del fin de semana

Tiempo de lectura: 3



El cante, toque y baile mandan este fin de semana en Córdoba. El flamenco. Baile vivo y constante. Patrimonio inmaterial de la Humanidad. Arte inmortal de orígenes inciertos, ¿moriscos? ¿gitanos?que se ha convertido en banda sonora de todas las callejas y rincones de Andalucía.

La decimosegunda edición de la Noche Blanca del Flamenco puede batir todos los registros. De hecho, ya ha conseguido que se hable más de ella que en todas las ediciones precedentes. La culpa la tiene una catalana de 25 años llamada Rosalía que arrastra pasiones y que suscita locuras. Los hay quienes ven en su forma de actuar y de fusionar una efectiva revolución que abra paso a un género nuevo y rompedor; los hay quienes no entienden que se asocie su ritmo y su sincretismo al flamenco. Hay quienes ven lógica la inversión de 215.000 euros por su presencia como hay quien entienden que es una barbaridad que no va a revertir en beneficio de la ciudad. Lo que nadie puede discutir es que Rosalía es capaz de hacer dormir a fans y curiososo a la interperie días antes de actuar. Y que hay tortas por estar presente en la medianoche del sábado al domingo cuando empiece a cantar en la Plaza de Toros. De hecho, el concierto podrá ser seguido en streaming desde el Teatro de la Axerquía.

Ella será la gran protagonista, pero no la única en esta Noche Flamenca. A las diez y media el espectáculo arrancará con el Ballet Flamenco de Andalucía en Las Tendillas; a las once Lola Pérez y Mercedes de Córdoba en San Basilio y Remedios Amaya en la Plaza de la Juventud, a la misma hora que Rosalía Patricia Guerrero en la Calahorra, a las doce y media La Macanita y María Terremoto -que es a quien están escuchando en una actuación en Casa Patas- en San Agustín y el Dúo del Mar en el Patio de los Naranjos, a la una y media Rosario Montoya y Mujeres Mediterráneas en el Compás de San Francisco y a las dos Sarayma en la Corredera, a las tres Esperanza Fernández en el Potro y a las cuatro y media cerrará La Tremendita en los Jardines del Alcázar.

Por cierto, mañana en el Teatro Circo de Puente Genil tendrá lugar la final del concurso de Cante Membrillo de Oro y paralelamente a la Noche Blanca en el Café Málaga estarán desde las once Laura Heredia, Niño de Palma a la guitarra y Marina Heredia al baile. Además, mañana viernes desde las once actúan Los Chunguitos en la Caseta Municipal de la Feria de Iznájar.

Si no les va el flamenco, tienen otras alternativas musicales. Hoy mismo en Café Málaga sonidos sureños con The Almost Dixieland Jazz Doctors desde las once. Mañana, en Golden Club, Seven Lives, desde las diez y media y el sábado en Golden Club desde las diez y media , tributo a Héroes del Silencio con Maldito Duende.

La otra gran cita del fin de semana es el espectáculo Adiós, Arturo que presenta la compañía catalana La Cubana en el Gran Teatro desde hoy hasta el domingo. Hoy a las nueve, mañana y el sábado a las seis y diez y el domingo a las siete de la tarde. Es muy probable que hayan reparado en la presencia de La Cubana en Córdoba por los inmensos loros que exhibió ayer en el Bulevar del Gran Capitán. Un montaje lleno de color para que el humor de la vida cotidiana, como explicó en la presentación el director Jordi Millán. La Cubana regresa a Córdoba seis años después de su Campanadas de Boda. La trama cuenta la vida de Arturo, un señor al que le toca la lotería y se marcha a París. De Arturo, claro, y de su loro Ernesto, que ha vivido 40 años con Arturo y le conoce bien. El show ya acumula 180.000 espectadores desde su estreno.

En otro registro bien distinto, pero también en teatro, hoy y mañana se interpretará por parte del Teatro Clásico de Córdoba y el Teatro Par el Auto Sacramental El veneno y la triaca de Calderón de la Barca y el sábado 15 de junio a las siete y media en el Auditorio del Colegio La Salle el Grupo de Teatro Beato Juan de Ávila presenta Coco, a beneficio de Down Córdoba.

Y más actividades como por ejemplo las romerías que siguen teniendo lugar en la provincia. En Cabra el domingo es la de los Gitanos, de interés Turístico Nacional. En Priego será la de la Cabeza, con traslado de la imagen de la Virgen por una carreta de yunta de bueyes hasta la Ermita. Naturalmente, junto con lo religioso irá lo cultural-festivo. Ya saben.