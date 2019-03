Carlos González explica en COPE su oferta para recuperar el Córdoba C.F. S.A.D. y su relación con Jesús León

Ayer COPE Córdoba adelantó que el ex propietario quiere hacerse con el control del club

Tiempo de lectura: 1



Ayer COPE Córdoba adelantó que el ex propietario quiere hacerse con el control del club. Hoy explica que ya ha planteado la oferta al club y que espera que Jesús León recapacite ante su negativa inicial porque su intención es "salvar al club de la crisis que atraviesa". La versión oficial desde la entidad es que no ha llegado ninguna oferta formal y que, aunque llegaran, la intención de su actual propietario es no aceptar ninguna y centrarse en el único objetivo que se plantean en estos momentos: la permanencia en Segunda.