'MUSAS Y GENIOS' | 15 ABRIL 2026
Con la referencia a la celebración en Jerez del Día Internacional del Libro, del 14 al 26 de abril, y la presencia de Eddie, cantante portugués autor de 'Sueño' con estilo de inspiración andaluza
Jerez - Publicado el - Actualizado
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