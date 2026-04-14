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'MUSAS Y GENIOS' | 15 ABRIL 2026

Con la referencia a la celebración en Jerez del Día Internacional del Libro, del 14 al 26 de abril, y la presencia de Eddie, cantante portugués autor de 'Sueño' con estilo de inspiración andaluza

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Gabriel Álvarez

'Musas y genios' 15-04-2026

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

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