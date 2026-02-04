COPE
'CARRERA OFICIAL' | 04 FEBRERO 2026

Con el nuevo hermano mayor de Santa Marta, Manuel Valle, y el autor del libro 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', la historia de la Hermandad del Perdón, José Antonio Salas

'Carrera Oficial' 04-02-26

