La UCA sobre el examen de Matemáticas en la PEvAU: "Es falso que exija contenidos que no se imparten"

El asunto nos está recordando a todos lo mal, o lo bien, que nos fue con Matemáticas en su día. Desde la UCA nos explican que, quizá, no ha sido para tanto. Pero los más de 7.000 estudiantes que están estos días de PEvAU, de selección para acceder a la Universidad, han debido bregar con un controvertido exámen de Matemáticas II.

Trae cola y, mientras no faltan alumnos dispuestos a impugnarlo por su dificultad en medio de las cábalas sobre la nota media que necesitan en función de la carrera que quieran hacer, Rodrigo Sánchez, el director general de Acceso y Orientación, quita hierro a la queja. "Quizá la cuestión está en que el alumno previamente ya ha seleccionado los contenidos que se quiere estudiar y la opcionalidad la ha eliminado".

UN 10 CON SÓLO CUATRO DE LOS OCHO PROBLEMAS PROPUESTOS

Y es que lo primero que conviene saber es que a los alumnos se les proponen en ese exámen ocho problemas pero sólo tienen que responder a cuatro. Y, por tanto, contestando bien a cuatro se puede obtener un diez. "No hay motivos para pensar que el de este año es más complicado que el de otras convocatorias", añade.

El director asegura que el examen se prepara por 18 profesores de las universidades y de los centros de Bachillerato de Andalucía. Son nueve profesores de Universidad y nueve de Bachillerato los responsables de un examen "preparado por gente que conoce muy bien cual es el contenido curricular y la exigencia de Matemáticas II".

"No es un examen que sea más difícil o que exija contenidos que no se imparten, eso es falso", concluye. "Es un examen sustancialmente parecido al de otras convocatorias y nosotros, en nuestras sedes de la UCA, no hemos detectadoningún nerviosismo ni ningún tipo de agitación cuando vieron el examen, loa alumnos lo hicieron normalmente", añade Rodigo Sánchez.

