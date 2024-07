La provincia de Cádiz acoge diferentes carreras nocturnas para este fin de semana

Este fin de semana la provincia de Cádiz acoge varias carreras nocturnas, citas deportivas muy veraniegas, en la que disfrutar del deporte, en buena compañía, y en enclaves únicos, que ofrece la provincia, ya sea en la Sierra o en la Costa.

Comenzamos con la cuarta edición de la Carrera Nocturna Solidaria “Corre por la igualdad”, tendrá como escenario Los Barrios, y será el 5 de julio, a las 9 y media.

Esta carrera se disputará en el casco urbano y tiene como fin recaudar fondos que serán destinados a la Asociación de Personas con discapacidad “La Montera”. Con este objetivo, se ha habilitado, además, el dorsal “0” para aquellas personas que no quieran o no puedan correr, pero deseen inscribirse y efectuar una aportación. A la carrera pueden apuntarse todas las personas que lo deseen, sean federadas o no, así como los atletas extranjeros que cumplan con la normativa. Su recorrido estará debidamente señalizado y cubre una distancia de 5 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza de la Iglesia.

En Chipiona, la AWA Beach Moon Trail tendrá lugar también, este fin de semana, la carrera nocturna dará comienzo el sábado 6 de julio a las 10 de la noche desde la playa de Regla, con un circuito que transcurrirá entre las playas de regla, Camarón-La Laguna y Tres Piedras, el Corredor Verde del Litoral y retornarán por la playa hasta el faro.

Las inscripciones todavía están abiertas y no se ha alcanzado el límite de 300 participantes. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo jueves 4 de julio.

Y de Chipiona nos movemos a Puerto Serrano, donde está organizada la Carrera Popular que se celebrará el próximo 5 de julio, a partir de las 8 de la tarde. El municipio acogerá la séptima edición de esta cita deportiva. Los participantes tendrán que cubrir un trazado de 10.000 metros de longitud, que discurrirá por las principales calles de la localidad. Tanto salida como llegada será en la Plaza de la Constitución.

Y en Jédula se celebra este sábado a partir de las 9 y media, la Carrera Nocturna, en carácter benéfico, donde todo lo recaudado se destinará a la Asociación STOP FA Ataxia, una enfermedad neurodegenerativa minoritaria para la que no existe cura. La inscripción continua abierta hasta completar el número máximo de participantes, y el trazado de la marcha consta de un recorrido de 5 km, dividido en un circuito de 2.5?km, completando dos vueltas, una vez finalizado contará con una actuación musical.

También el sábado, a partir de las 9, en Medina Sidonia, tendrá lugar el VII Alfajor Trail Nocturno, un recorrido de 21 km por veredas, senderos y caminos del municipio.

Y en Rota, el domingo se celebra el XI Acuatlón por Relevos Villa de Rota, con una distancia de 10 km.









