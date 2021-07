"Hay que resaltar cómo Pemán sembró en pro de los principios democráticos"

"Tras los 40 años que hoy mismo, 19 de julio, se cumplen del fallecimiento de José María Pemán, que la Junta de Andalucía tenga este gesto con su obra, con su figura y en definitiva también con su familia dice mucho del compromiso que tenemos con el mantenimiento de la historia viva y, sobre todo, por tener los valores que en él coinciden y, por tanto, él representa vivos para la sociedad actual y para las generaciones venideras". La delegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Ana Mestre subraya de este modo las razones por las que el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, acogerá este lunes el homenaje previsto al escritor y periodista José María Pemán.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, tiene previsto acudir al acto que tendrá lugar en honor del poeta, dramaturgo y periodista en un marco que constituye uno de los grandes emblemas de las libertades que en general representó la Constitución de 1812, "ese templo de la libertad" como lo define Mestre. Presidirá este evento que, dadas las limitaciones del espacio y las necesarias restricciones establecidas para la mejor seguridad sanitaria ante el virus se recomienda seguír a través de la retransmisión que en directo se realizará del mismo a través del canal de Youtube con que cuenta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Placa conmemorativa en la casa natal de Pemán que ha sido retirada recientemente a instancias del Ayuntamiento de Cádiz





"ORGULLOSOS DE QUE SEA GADITANO"

"Creo que hay que resaltar como Pemán sembró en pro de nuestra sociedad y los principios democrátcos y nosotros no tenemos más que venir hoy a resaltar un poquito solo de todo lo que él nos dio y tenemos que sentirnos muy orgullosos de que sea gaditano", insiste Mestre. Expertos, literatos, personas del ámbito de la cultura y familiares tomarán la palabra para exaltar su legado. Entre ellos estará Manuel Bustos, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz (UCA); el escritor y también profesor Enrique García Maiquez o el periodista Álvaro Ybarra Pacheco, director de ABC.

Se hace un llamamiento al acto de homenaje a cuantos conocendo su obra están dispuesto a reconocerla pero de modo muy especial a quienes no han tenido la oportunidad de conocer la obra de José María Pemán y ahora tienen una ocasión de oro para ello: "Porque hay una parte de la sociedad que no representa a tantos sino que elevan mucho el tono, que hacen un uso torticero de nuestra Historia, pero los que no pensamos así y los que intentamos ir por la vida con cierta coherencia y sensatez tenemos que poner en valor", completa la delegada del Gobierno en Mediodía COPE Provincia de Cádiz.

