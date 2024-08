Estupefacción en un bar de Cádiz por lo que un cliente deja olvidado en la mesa: "Se fue corriendo"

En nuestro país, los bares no solo son un espacio de ocio bastante habitual, sino que también son el favorito. Es el lugar adecuado y perfecto para reunirnos con amigos y familia en un ambiente de lo más distendido. Y sí, es por ello que solemos pasar muy buenos momentos allí. Al fin y al cabo, disfrutamos yendo a los bares. Pasamos buenos ratos, compartimos momentos especiales y, por ende, se han convertido en nuestro lugar de encuentro (y reencuentro).

De hecho, hay veces que los encuentros se hacen tan agradables que nos olvidamos de todo lo que nos rodea y ahí es cuando llegan los despistes. ¿Cuántas veces nos hemos dejado algo en un bar o restaurante y hemos tenido que volver preguntando por ello? Los hosteleros están ya acostumbrados a ver móviles olvidados, bolsos o incluso carteras que, posteriormente, sus propietarios vuelven buscando. Sin embargo, hay otros objetos que no es habitual olvidarse y eso es lo que ha ocurrido en el Bar Sacristía, en San Fernando (Cádiz).

Estupefacción en un bar de Cádiz por lo que un cliente deja olvidado en la mesa



Lo ha compartido la cuenta de X @soycamarero, quien en los últimos años se ha ganado un hueco de especial relevancia por dar a conocer las situaciones en las que viven muchos trabajadores del sector, además de situaciones de lo más surrealistas que muchos de ellos tienen que vivir a lo largo de su jornada laboral.

En este caso compartía una fotografía en su perfil, sobre la que escribía: "Mira que he visto en mis años de hostelería que se dejen en las mesas gafas, bolsos, pañuelos... ¡Pero jamás vi que se dejaran olvidada una silla de ruedas!".

Efectivamente, en la imagen puede verse una mesa tradicional de bar, rodeada por cuatro sillas de metal y plástico rojo. Junto a todos estos elementos se aprecia claramente una silla de ruedas de color negro.

Sorpresa en redes sociales

Se trata de una fotografía, como poco, sorprendente. ¿Cómo alguien pudo dejar olvidada una silla de ruedas? No es solo una pregunta que se te haya podido pasar solo a ti por la cabeza, sino también a muchos de los usuarios y seguidores de este perfil.

"Se fue corriendo, tenía prisa" u "Ostras, yo quiero tomar de lo mismo que haya pedido esa persona que estaba ahí sentada", escribieron dos seguidores de este perfil. No obstante, hubo quienes aprovecharon la ocasión para compartir todo aquello que ellos se habían encontrado olvidado durante su vida.





"Muletas, bastones, una peluca en una bolsa, muestras de análisis de sangre y orina, un carro de la compra lleno, móviles... ya no digo mochilas con la fiambrera del curro, paraguas, etc., que eso es cada semana. Y no curro en un restaurante", escribió uno.

"He trabajado muchísimos años en recepción de hotel y no sabes la cantidad de cosas raras que se dejaban, una pierna ortopédica, un vestido de novia de Vera Wang, una dentadura postiza, una urna funeraria, las escrituras de una casa...", contó otro.

"En un puesto de trabajo que me encargaba de los objetos perdidos. Llegamos a tener 2 sillas de ruedas y más de 8 muletas... incomprensible todo, pero lo de las sillas más. Nunca las reclamaron", acabó confesando otro seguidor.