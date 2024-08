El chef asturiano José Andrés desvela cuál es la ciudad española donde mejor se come

Viajar sirve para conocer, no solo el lugar al que vas, sino también su cultura, su gente, sus monumentos y esos pequeños sitios qué le diferencia del resto . Hay que empaparse de cada rincón para poder disfrutar de un nuevo sitio descubierto. Pero una de las tareas indispensables y que no puede faltar es la de conocer su gastronomía. En España, hay multitud de opciones, todas buenas, pero siempre existe el clásico debate de dónde se come mejor.

Se puede decir, y bien alto, que España goza de una gran riqueza gastronómica. Cada comunidad autónoma, e incluso cada provincia o pueblo presenta su firma propia y unos platos imperdibles y totalmente diferentes unos de otros. Es muy normal que cada uno tiremos para nuestra tierra y se genere debate, porque se conoce mejor el producto o son platos que hemos comido desde bien pequeños, pero si con algo cuenta también este país es de tener grandes chefs.

¿Dónde se come mejor en españa?

Según el chef español José Andrés, que cuenta con una ONG que es conocida en todo el mundo por la ayuda que ofrece, World Central Kitchen, se ha mojado y ha opinado que en Cádiz es donde mejor se come en España. Pese a que es de Mieres, en Asturias, no ha duda ni un momento en decantarse por la ciudad andaluza del sur del país. Tanto es así que recientemente fue reconocido en la ciudad como "Gaditano de Adopción". El chef recibió la distinción que fue entregada conjuntamente por el diario ABC y la Fundación Cajasol.

Durante el discurso, el chef José Andrés quiso hacer hincapié en la gastronomía gaditana: "No se come en ningún lado como en Cádiz". Además, el asturiano no solo tuvo alabanzas hacia el producto local, sino que también quiso realzar la labor de los restaurantes añadiendo la variedad de sus platos y la calidad de sus ingredientes, donde su ubicación costera marca la diferencia.

¿Qué se come en cádiz?

En Cádiz se pueden encontrar platos muy variados y muy apegados a la tradición y a las costumbres locales. En toda la provincia andaluza se pueden encontrar distintos platos típicos, aunque cabe destacar la importancia del marisco y los pescados. De hecho, uno de los más populares es el pescado frito, que consiste en freír en aceite de oliva virgen extra pescados como sardinas o boquerones, entre otros. Con el toque final de un chorrito de limón para que tenga un toque de gracia.

A parte del pescado frito hay otros platos que también son muy demandados por los gaditanos. Hay uno en particular que se puede encontrar en cualquier local hostelero y es muy típico como tapa, es el cazón en adobo. Este pescado se corta en rodajas gruesas y se adoba con vino blanco, vinagre, pimienta y sal antes de rebozarlo. Hay otro platos para los que prefieran comer con cuchara, las papas con cochos. Un plato que suele ir bien como principal y sus ingredientes son la sepia y las patatas. Además, destacan: las tortillitas de camarones, los pestiños y los gañotes de Ubrique.