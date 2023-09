23 asociaciones de Alzheimer estimulan en Cádiz pendientes de investigación y detección precoz

Cada 21 de septiembre toca recordar de modo especial a aquellos que no pueden recordar. Y este Día Internacional del Alzheimer vuelve a ser propuesto para la reflexión en las 23 asociaciones que, repartidas en la provincia de Cádiz, trabajan por estas personas y sus familiares. Unidad de estancia diurna, taller de respiro, taller de memoria, atención social, psicológica, de enfermería, fisioterapia especializada, grupos de ayuda mutua... Es lo que pueden aportar estas entidades al día a día de quienes, con todo, ponen sus esperanzas en los resultados de la investigación y la detección precoz.

"Esta enfermedad está ahí y cuenta con un movimiento asociativo que lucha porque las familias tengan un espacio para acudir", dice María de loa Ángeles Contreras, presidenta de AFA La Merced, la asociación de Jerez de la Frontera. "Siempre hemos estado luchando por las familias porque el enfermo padece el Alzheimer pero la familia lo sufre", añade subrayando de modo especial ese soporte tan necesitado de "expresar sus emociones, donde podemos darle algunos consejos, apoyarlos, decirles los recursos con los que puede contar, ésa ha sido nuestra lucha durante muchos años". Son 25 en concreto los años que cumple en 2023 que han celebrado con distintas actividades.





"No podemos perder de vista que hay que apoyar la investigación, porque todavía es una enfermedad que no tiene cura, no se saben sus orígenes, aunque hay investigaciones muy bien encaminadas" afirma Contreras sin dejar de reconocer que "queda mucho trecho para llegar". Y sustancial resulta la detección precoz: "Hay muchas veces que nos marean de un lado a otro, que si es una depresión, para aquí, para allá". Lo cierto es que con un simple test que puede hacer el médico de cabecera en cinco minutos se pueden localizar deterioros cognitivos. A partir de ahí, las actividades de las asociaciones intentan mantenerlos activos.

"Estando activos tanto física como psíquicamente, llevando una vida sana y natural, podemos mantenernos mejor en todos los niveles", señala la presidenta jerezana que advierte de la necesaria atención a esos primeros olvidos que pueden dar tantas pistas. "Meter las llaves en el congelador o la cartera dejarla en cualquier otro sitio que no sea el suyo" son ejemplos que pone María de los Ángeles Contreras. Hay que acudir inmediatamente al médico ante síntomas de este tipo. "Que todos los profesionales estén en la misma sintonía" es otro elemento a tener en cuenta.





La sede de AFA La Merced cuenta con una unidad de día con capacidad para 60 personas que están siendo atendidas, pero hay otras 40 en lista de espera y es preciso impulsar la construcción del edificio que permitiría ampliar el número de eprsonas asistidas por este recurso. Para ello, este próximo sábado 23 de septiembre tendrá lugar un concierto musical que han bautizado 'Rock Memories' y que tendrá lugar a las 20:00 en la Sala Paúl, en Jerez. Una entrada de apenas 5 euros permite colaborar con esta causa ante un nuevo Día Internacional del Alzheimer.

