García-Pelayo: "Lo que más me preocupa es el vacío en el Gobierno de España"

María José García-Pelayo se relaja ante los micrófonos de COPE. Este lunes compareció con aire institucional y acompañada por su equipo en el Gobierno local de Jerez de la Frontera. Este martes se distiende, ya sola y en una conversación que permite el detenimiento y la reflexión más personal, en una entrevista que no debes perderte y que aquí tienes íntegra a tu disposición.

La alcaldesa, en efecto, señala en el actual vacío en el Gobierno de España su mayor preocupación: "Yo creo que esa vacante es mala para todos; por ejemplo, el que no tengamos Presupuestos Generales del Estado provoca que todos los presupuestos en cadena hacia abajo se vayan retrasando, los de la Junta, los de los ayuntamientos... Y eso es un problema porque son los que impulsan las políticas".

QUE LA CIUDAD NO PIERDA EL TIEMPO

No en balde la actitud de la regidora que marca buena parte de esta entrevista tiene que ver con su intención de eficiencia: "Nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos que Jerez no pierda el tiempo y si nosotros nos equivocamos en estos cuatro años, como Gobierno de la ciudad que somos, lo que provocamos es que la ciudad pierda el tiempo, y Jerez no puede perder otros ocho años".

En esa clave, la conversación recorre la esencia de los tres retos principales en los que se vertebra su balance al cumplirse los primeros 90 días al frente de la ciudad: consolidar la normalización económica del Ayuntamiento, avanzar en calidad democrática y sentar las bases de los proyectos tractores que impulsen la ciudad. Y en ellos centramos el despliegue de los contenidos.

CONVIVIR CON LA DEUDA

Respecto al primero, asegura que "no podemos dejar de tener la mejor Feria o la mejor Navidad porque tengamos deuda, no podemos dejar de impulsar proyectos de creen empleo porque tengamos deuda, no podemos subir los impuestos porque tenemos deuda, no podemos adoptar medidas traumáticas para los trabajadores porque tenemos deuda".

"Convivir con la deuda" es su propuesta: "La deuda es una mochila que tenemos los políticos pero no puede ser nunca una mochila para la ciudad ni por supuesto una mochila para los ciudadanos". Recordamos que hablamos de 1.126 millones de euros, 128 más que hace ocho años. Un lastre nada cómodo que parece no arredrar a García-Pelayo.

PROYECTOS TRACTORES

Los proyectos que hagan tracción e impulsen a la ciudad cobran especial protagonismo en esta entrevista con referencias al Plan Especial de Limpieza, el Plan Local de Seguridad, obras en la barriada de La Asunción o las propias del construcción del centro de salud en las antiguas bodegas Díez-Mérito en manos de la Junta de Andalucía.

La mesa técnica para la legalización de viviendas en las vías pecuarias, la regularización de las energías eólicas y fotovoltáicas, el hidrógeno verde, la Ordenanza para la Protección Paisajística del Viñedo o aspectos de la cultura como la recuperación del Palacio de Riquelme, el Museo del Belén, Fundarte o la Ley del Flamenco van asomando en sus palabras.

Escúchala aquí donde también refiere la necesidad de trabajar siempre cercanos tanto a las otras administraciones como a los ciudadanos. "Jerez merece una oportunidad y no vamos a dejarla pasar", como ya señaló en la presentación oficial de este balance.

