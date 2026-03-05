'CARTEL SONORO' | 05 MARZO 2026 | HUMILDAD Y PACIENCIA
Con la colaboración de Jaime Sánchez
Jerez
1 min lectura3:01 min escucha
"El Loro Parque zurdo está cacareando su orgullo por el Gandhi de Moncloa pero, que yo recuerde, Gandhi no tenía tropas desplegadas en misiones de la OTAN"
Jorge Bustos
