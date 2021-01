La pandemia contribuye a colocarnos "a 100 segundos del fin del mundo"

Cuando la junta directiva del Bulletin of the Atomic Scientists crearon, en la Universidad de Chicago, el conocido como 'Reloj del Apocalipsis', también llamado del Juicio Final, estaba muy cerca el final de la II Guerra Civil, la última gran demostración de la capacidad del hombre de acabar con el planeta y su vida en él. Quizá no sospechaban que la hora que señala la mencionada herramienta colocara sus simbólicas manecillas en lugar tan comprometido. No en balde el objetivo era alimentar la conciencia del cuidado que necesita este rincón del Universo.

Era 1947 y se pensó que usar la analogía de la especie humana, siempre "a miunutos de la medianoche", el equivalente a la total destrucción de la Humanidad, podía ayudar a mentalizarnos. Entonces era la amenaza de guerra nuclear global la gran preocupación que impulsaba la iniciativa. Lo cierto es que a lo largo de sus casi 73 años de vida han ido entrando en liza otras variables. Por ejemplo, hace años que se contempla el cambio climático en esta curisa valoración. O todo lo nuevo en materia de ciencias y nanotecnología.

La presidenta de los científicos que ponen en hora el 'reloj del fin del mundo', Rachel Bronson: "Las manecillas del Reloj del Juicio Final permanecen en 100 segundos antes de la medianoche, tan cerca de la medianoche como nunca“ https://t.co/BjryOWkL45 — Materia (@materia_ciencia) January 27, 2021

Su primera representación llegó cuando el cofundador de la revista científica en la que nació el ingenioso medidor de la situación, Hyman Goldsmith, pidió a la artista Martyl Langsdorf, esposa del físico del Proyecto Manhattan Alexander Langsdorf, que diseñara una portada para la edición de la publicación de junio de aquel año, 1947. Fue entonces cuando apareció ese reloj que marca las horas, los minutos y ya solo los segundos de existencia que le quedaría a la Humanidad desde la perspectiva de la esperanza de vida de una persona.

Se ideó que el número de minutos que restaban para la medianoche midiera el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la Humanidad. Es corregido periódicamente y, en los ultimos tiempos, indicaba que estaríamos a tres minutos para la medianoche en enero de 2017, a dos minutos y medio en el primer mes de 2018. En 2019 se mantenía a esa 'hora' pero dos años después, en este mes de enero de 2021 a punto de finalizar se ha adelantado veinte segundos. Estamos pues a 100 segundos para la medianoche, para la hipotética catástrofe.

Es el momento de la historia de este 'Reloj del Apocalipsis' que más cerca nos coloca del final. Y a ello ha contribuido de forma decisiva la actual situación sanitaria del planeta. La incidencia del virus marca tal estado de cosas que nada escapa, en nuestro día a día, del efecto del Covid-19 a nivel político, económico, social y personal de las más de 7.500 millones de hombres y mujeres que habitan la Tierra en la actualidad.

También te puede interesar:

El negocio de las vacunas: hasta 20 euros por dosis y contratos opacos

Las mascarillas FFP2 que recomienda el Gobierno siguen teniendo un IVA del 21%

Estas son las restricciones que cada CC. AA. ha impuesto para hacer frente a la tercera ola