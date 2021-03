La mujer gitana centra la celebración del 8M en Jerez

La población de origen gitano es tan numerosa como integrada en Jerez de la Frontera. Tiene un peso social que va más allá de las manifestaciones artísticas flamencas en las que se les reconoce con tanta admiración. Pero eso no quita para que queden cosas por hacer. De hecho, la igualdad de oportunidades formativas, laborales, salariales y sociales en general que se necesita para las mujeres en general requieren no olvidar el plus que sea preciso en el caso de las féminas de esta etnia.

Por ello, el Ayuntamiento les dedica esta celebración del 8M de 2021. El Día Internacional de las Mujeres se plantea aquí con el lema 'Mujeres gitanas, identidades diversas'. "La exclusión socioeconómica y territorial a la que ha sido sometido el pueblo gitano tiene una profundidad histórica que aún hoy presenta numerosos retos" se indica en una convocatoria de actos que insiste en que "este hecho se torna más crítico con las mujeres, porque ellas se enfrentan a una situación diferente a la de los hombres gitanos, ya la de las mujeres no gitanas".

��#Jerez conmemorará el #8DeMarzo2021 con un ciclo dedicado a las #mujeresgitanas



➡️Gitanas jerezanas protagonizarán una exposición de banderolas en la calle Larga y el acto institucional se celebrará el día 10 de marzo con una ponencia de la antropóloga Mari Paz Peña pic.twitter.com/og7iLCRuY6 — Ayuntamiento de Jerez (@ciudadjerez) March 4, 2021

CADA VEZ MÁS RESISTENTES Y EMPODERADAS

"Creencias y estereotipos han reforzado la intersección de las desigualdades, que entrecruzan la opresión de género con la pertenencia a una minoría étnica", insisten aun reconociendo que "las estrategias de resistencia y empoderamiento de las mujeres gitanas, las ha llevado a transitar hacia su autonomía personal y empoderamiento explorando nuevos horizontes vitales que han evolucionado hacia la conquista de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres". En Jerez, de hecho, son reconocidas por su asociacionismo y feminismo.

Entre las diversas citas que nutren el programa previsto desde el lunes 8 de marzo, en que quedará inaugurada a mediodía la exposición de banderolas en el centro de la ciudad y la lectura del manifiesto de las mujeres de la Fundación Secretariado Gitano, se ha previsto un acto institucional el miércoles día 10 que, en la Sala Compañía, contempla la ponencia 'Ayer y hoy de las mujeres gitanas' a cargo de la pedagoga y antropóloga María Paz Peña, la presentación del video 'Mujeres gitanas, identidades diversas', una mesa de experiencias de mujeres gitanas, lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer, una actuación musical y la entrega de los Premios Racimo y Filoxera.

MALA RODRÍGUEZ Y YOSHIRO MORI, CARA Y CRUZ DEL FEMINISMO

A modo de premios positivo y negativo, galardón y reproche, los Premios Racimo y Filoxera, con más de dos décadas de tradición en el Ayuntamiento de Jerez y fallado por un jurado formado por técnicos de la Delegación de Igualdad y periodistas locales, han concluido este año otorgar el positivo a la cantante jerezana Mala Rodríguez, por su trayectoria de compromiso y reivindicación pero también por su último trabajo que lleva precisamente el nombre 'Gitanas'. El negativo se dedica a Yoshiro Mori, presidente que fue del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta que ha debido dimitir por una desafortunada mención a las dificultades que encuentra para trabajar con mujeres.

El plano positivo pretendido por los galardones incluye este año un accesit del Racimo poniendo en valor la labor de las trabajadoras de los servicios esenciales que han debido enfrentarse al Covid-19 desde profesiones muy expuestas a los riesgos sanitarios y de gran presencia de la mujer. Son "enfermeras, cajeras, reponedoras, policias, trabajadoras de la ayuda a domicilio... por la labor desarrollada desde el inicio de la pandemia". A unos y a otros se les espera en el acto institucional previsto. Talleres, homenajes a Lola Flores y a la poetisa Pilar Paz Pasamar, un certamen de dibujos, exposiones, charlas y otras propuestas están previstas y convocadas para su celebración cumpliendo las normas de seguridad sanitaria que, como en tantos otros sitios, ven suprimidas este año las manifestaciones.

También te puede interesar:

La cantante Mala Rodríguez y el expresidente de Tokio 2020 Yoshiro Mori, premios Racimo y Filoxera

Médicos gaditanos insisten en que no se participe en manifestaciones ni otras concentraciones

Bares y comercios seguirán cerrados por la noche en la mayor parte de la provincia de Cádiz