Movitransa comienza la remodelación de sus instalaciones de Jerez

Ricardo Hueso, Gerente y propietario de Movitransa, ha explicado que comienzan unas obras de mejora de las instalaciones donde todo va enfocado al cliente , se trata de mejorar la experiencia de visita al concesionario BMW y Mini en Jerez y BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Suzuki y KGM en Huelva, ya son unas buenas instalaciones pero Movitransa ha querido dar un paso más con una redistribución importante de todo el concesionario, ganamos amplitud, ganamos mucho fondo, se va a cambiar también la recepción de los clientes. Siempre estamos buscando mejorar la experiencia del cliente todo el tiempo que esté dentro del concesionario.

"Estos son los nuevos retail estándar de BMV, que se llaman Retail Next, que ya está toda la red de España implementándolos y nosotros empezamos ya, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y esperando que el resultado sea el deseado, que seguro que lo es."

Para poder hacer la obra hay que vaciar la exposición y eso es una ventaja para aquellos que están pensando en adquirir un vehículo. El cliente va a poder aprovechar una buena oferta de vehículos y que seguro que nos vendrá bien a todos,. Pueden pasar ya por las instalaciones y ver modelos disponibles a un magnífico precio ya que en pocos días comienzan las obras en las instalaciones.

Movitransa ha recibido un premio nacional, se trata de la beca de sostenibilidad "Movilacta, ganador de las Becas BMW Rethink 202", BMW anualmente presenta proyectos de sostenibilidad de sus concesionarios ya sea dentro del concesionario o fuera y este año el concesionario o más bien la responsable de marketing en Huelva, que es mi hermana Raquel, es la que tiene la idea y la que ha desarrollado todo el proyecto, que está basado en la leche materna."

"La verdad es que es un proyecto muy muy emocional en el que ponemos un vehículo, hemos empezado en la provincia de Huelva pero queremos hacerlo también en Cádiz y nos gustaría que se fuera replicando en más ciudades con más concesionarios. Vamos a poner un vehículo para transportar de manera eficiente con un vehículo eléctrico la leche materna. Vamos a intentar que toda esa leche materna que dan las donantes pueda llegar a todos los neonatos que la necesitan, que parece que es una cosa que se hace de manera sencilla, pero no, porque en Huelva tenemos solamente un centro de leche materna pero tenemos muchos pueblos de donantes y de neonatos que necesitan esa leche materna y que no llega."

"Nosotros vamos a poner un vehículo y lo vamos a ceder para que durante todo este tiempo esté llevando y trayendo esa leche materna para que llegue a todos los neonatos y vamos a empezar en Huelva, vamos a seguir por Cádiz y nos gustaría sobre todo que se fuera replicando, que ya nos han llamado algunos concesionarios para darnos la enhorabuena, para decirnos que buen proyecto, que a ver si se puede seguir haciendo en más ciudades y sobre todo que haya más donantes de leche materna, que es vida, es lo primordial, lo principal para un neonato."

BMW entra en un cambio de era radical, ahora con el nuevo BMW X3, es la nueva clase de BMW, que va a ser rompedora, cambia todo, "cambia el formato desde que vemos el coche, cambia todo el interior, todo el exterior, toda la propia programación del coche, ya el coche viene 100% eléctrico con autonomía de 800 kilómetros, que va rompiendo ya esas barreras que muchos clientes con la autonomía, es un coche que hace una autonomía real, que hace un vehículo de combustión y al mismo precio prácticamente que el coche de combustión, que estábamos acostumbrados a que el eléctrico era bastante más caro en igualdad de condiciones algún coche de combustión, en este caso no, ya viene un vehículo acorde a la realidad y es el primero del cambio de una era que BMW tiene muchísima ilusión, que está totalmente enfocada en esta BMW Vision Neue Klasse y que seguramente nos va a traer muchísimos éxitos a la marca, a los concesionarios y satisfacciones sobre todo a los clientes."

Ricardo Hueso ha destacado además la continua formación de todo el personal de ventas y taller para ofrecer la atención más profesional y que el cliente tenga toda la información que necesita sobre su vehículo.