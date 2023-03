Las eólicas "pagarán luz a familias desfavorecidas" con el PP gobernando en Jerez

La instalación de parques eólicos o fotovoltaicos en el término municipal de Jerez no sólo tiene que estar regulado en una modificación del PGOU, sino que debe implicar una repercusión positiva no sólo para las empresas sino para Jerez y los jerezanos. Una opción que permite la legislación vigente y que otras ciudades están aprovechando pero que en Jerez no, limitándose el Ayuntamiento actualmente exclusivamente al cobro de las tasas e impuestos urbanísticos.

Desde el Partido Popular recuerdan que la instalación de proyectos de energía renovable es beneficiosa porque contribuye a la transición energética, a la llegada de ingresos, de generación de algunos empleos y como palanca para un futuro desarrollo industrial sostenible. Siempre y cuando, recuerda María José García-Pelayo, no se rompa, dañe o elimine el paisaje tradicional de viñas de Jerez. En este sentido, recuerdan desde el PP su propuesta de trabajar y aprobar una modificación del PGOU que regule la instalación de estos proyectos de energía renovable en el conjunto del término municipal, habida cuenta que es el sexto más extenso de España.

Actualmente, los proyectos en tramitación en Jerez suponen el 3.6% de ocupación de nuestro término municipal, una cantidad que, visto así, es aún pequeña, pero que, desgraciadamente, ocupa una parte importante de nuestros viñedos por la falta de regulación urbanística por parte del Ayuntamiento.

Pero no sólo pueden reportar estos beneficios, sino que Jerez podría aprovecharse de medidas compensatorias que se acuerdan con los distintos promotores. Y es ahí donde radica la segunda gran propuesta que llevará a cabo el Gobierno de Pelayo en esta materia tras la modificación urbanística que proteja el paisaje de viñas: las empresas de energías renovables tendrán que aportar medidas compensatorias en beneficio de Jerez y los jerezanos.

Medidas como que las empresas de energías renovables suministren energía a jerezanos en situación de pobreza energética o que se establezcan contratos energéticos más beneficiosos para las empresas que se instalen en el término municipal de Jerez así como que desarrollen infraestructuras energéticas como refuerzo de líneas de distribución o centros de transformación en nuestros parques industriales.

Pelayo también ha señalado que su propuesta incluye la participación económica de estas empresas eólicas o fotovoltaicas en fundaciones de índole social o cultural o incluso el patronazgo de alguna actividad educativa o cultural o el patrocinio de pruebas deportivas.

Pero además, como subrayan desde el PP, la instalación de estas empresas renovables debe venir ligada a la formación de los jerezanos en este sector de manera que se mejore y facilite la empleabilidad de los jerezanos en la construcción y/o mantenimiento de las plantas fotovoltaicas o eólicas.