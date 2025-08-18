Jerez marca máximos: 45,8 grados a la sombra

Tenían razón. Demasiado calor. Y es que eran ya seis los días en los que la ciudad superaba los 40 grados, con dos alertas rojas en tres días de puente.

Los comentarios de los pocos ciudadanos que se dejaban ver por las calles era el mismo: “yo no recuerdo tanto calor en años...”, pues nada más acertado.

La estación meteorológica del aeropuerto de Jerez llegaba a registrar 45,8 grados centígrados. Lo hacía al mediodía, a pesar de que durante la mañana los grados se notaban, pero en el cielo había una especia de calima que daba esperanza a los más optimistas. Pero no. Era día de récord, y así quedará para la historia.

Eso sí, todo se compensa con la reducción drástica de las temperaturas máximas en tan solo tres días. La @AEMET_Esp anuncia una bajada de las máximas desde los casi 46 de ayer domingo, a los 29 del miércoles. Un respiro que llega gracias a la llegada del poniente, que va a ayudar a que al menos se pueda andar por la calle con normalidad. Y lo mejor es que esa tónica de temperaturas más razonables se va a mantener hasta el próximo fin de semana, con máximas que superaran por poco los 30 grados, y mínimas que van a permitir dormir con tranquilidad, en torno a los 19 grados.

Llega un respiro merecido después de un mes de agosto que estaba batiendo todos los récords de temperaturas. Esperemos que sea la última ola de calor, al menos de este mes