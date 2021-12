Jerez consigue 102 millones de inversión privada en 2021

Hacemos Provincia con Mamen Sánchez, Alcaldesa de Jerez con la cual hemos conversado sobre municipalismo, hace balance del año y nos cuenta el trabajo y proyectos del Ayuntamiento. Para Sánchez el municipalismo es la capacidad de dar respuesta a la mayoría de los problemas de la ciudadanía, a veces sin tener la competencia y sin tener los recursos. Pero, en definitiva, dice “estás ahí, al lado del ciudadano y cada día te tienes que reinventar. Tienes que diseñar estrategias y políticas para que tu ciudad y tus ciudadanos vayan hacia adelante.”





La Alcaldesa hace balance de este año que, aunque no ha sido tan complicado como el 2020, y dice “parece que este virus ha venido para quedarse un tiempo con diferentes variantes y creo que tenemos que aprender a convivir con el virus, pensábamos que en esta Navidad estaríamos más tranquilos y no es así. Es verdad que es un momento complicado, difícil, pero en el Ayuntamiento de Jerez, frente a esta pandemia, lo que hemos hecho es ver qué necesidades tenía la ciudadanía, desde la creación de un banco de alimentos municipal que no teníamos, y buscar ayudas a los sectores más castigados por la crisis.” han pasado de un millón trescientos mil euros en ayudas sociales un año antes de la pandemia a en el 2020, el 2021 más de cuatro millones de euros en ayudar a los alquileres sociales que tiene la empresa municipal MUVIJESA, de la que este año se han beneficiado 216 familias y para el año que viene, piensan en otras ayudas para pagarles ese alquiler y, sobre todo, invirtiendo mucho desde la parte pública.





En cuanto a las pedanías y ELAs, el Ayuntamiento de Jerez tiene siete entidades locales autónomas. “verdad que las entidades locales autónomas son, como su palabra indica, autónomas, es decir, el Ayuntamiento, lo que hace es transferirles. Desde que estamos nosotros gobernando, desde que el Partido Socialista gobierna, a las entidades locales autónomas le pasamos la transferencia puntualmente y además estamos quitando esa deuda que le dejó el Partido Popular y aparte atendemos sus servicios sociales, determinados servicios y los colegios y también reciben la ayuda de la Diputación de Cádiz. Pero no olvidemos, también tenemos 16 barriadas rurales, en las que también tenemos que llevar los servicios, desde el alumbrado de Navidad, sus pequeñas cabalgatas, sus ferias y todo porque ahora estamos intentando que las barriada rurales también se viva. Esas actividades culturales, actividades festivas que vivimos en la ciudad, acercar más a ese entorno.





Mamen Sánchez habla de que lo más importante que es que las inversiones privadas en esta ciudad no se han parado con la pandemia, sino que se ha mantenido las que se estaban trabajando antes de la pandemia, pero además se han incorporado nuevas. No podemos hablar de que en estos momento hay una inversión privada. En este año 2021, más de 102 millones de euros es la inversión privada se está haciendo en la ciudad y es por que en Jerez encuentran primero la estabilidad, abrimos las puertas a las inversiones para facilitarle eso que necesitan, la rapidez en la tramitación de las licencias, todo ese tipo de cosas que dan confianza, que también es importante a la hora de la invertir en Jerez. Y ese es el dato tan, tan bueno que se está generando.

En cuanto a la ayuda que llega de otras administraciones al Ayuntamiento de Jerez, Sánchez manifiesta que “para pandemia las administraciones no nos han ayudado. Nosotros hemos tenido que duplicar los servicios sociales, el dinero que tenemos que invertir de los servicios sociales y eso sale de los impuestos de los jerezanos y de la gestión, la buena gestión económica que estamos haciendo en el Ayuntamiento, prácticamente, ya digo, más de cuatro millones de euros cada año. En los dos años de pandemia, casi 9 millones de euros y solo llegó 764.000 euros del Gobierno de España. No nos ha llegado nada de la Junta. La Diputación nos está ayudando con planes de empleo, que de por sí es importante. Pero claro, cuando vemos que se transfiere tanta cantidad de dinero del Gobierno de España a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos no nos llega cuando el esfuerzo que estamos haciendo no lo hemos visto. Por ejemplo, hemos ido que asumir responsabilidades que no era nuestra, como era la desinfección en los colegios. Eso nos cuesta un millón doscientos mil euros los dos cursos, un millón doscientos mil euros, que, en definitiva, luego nos tienes que quitar la otra cosa.





Para el Gobierno local el empleo es prioritario, la alcaldes dice sobre este asunto “nosotros cuando llegamos al gobierno en el año 2015 había cerca de 34.000 parados en Jerez. Antes de la pandemia nos quedamos unos 27.000 mil, todavía es un número importante, pero un número que se ha ido bajando. Lo importante en estos momentos que estamos a niveles de antes de la pandemia. Por tanto, lo que pretendemos es seguir trabajando para bajar esa cifra de paro, por eso es importante que haya inversiones privadas en la ciudad, para que también esas empresas generen puestos de trabajo. Pero también podemos hacer alguna cosa, sobre todo inyección de inversiones pública. Cualquier tipo de obra de infraestructura genera empleo y ahí el Ayuntamiento no para. En este año más de 12 millones de euros hemos invertido en mejorar las condiciones de nuestras calles, obras grandes y pequeñas.”





Y sigue diciendo “pero hacemos algo que no se hacía en este Ayuntamiento desde el año ochenta y siete y es crear plazas públicas de empleo, vamos a sacar 51, ahora ya está publicado en el BOE, por tanto, ya pueden ver las plazas que ofertamos. Interesa más el concurso de ocho años atrás que todavía tiene que hacer en alguno de los exámenes. Son 122 empleos públicos, empleo fijo, empleo de calidad y sobre todo, que la gente tiene que entender que al Ayuntamiento de Jerez no se entra como antes entraban, que era sin pasar ningún tipo de oposición, simplemente por conocimiento, porque alguien conocía a alguien, ahora todo el mundo tiene el derecho de entrar a través de las pruebas de mérito, de capacidad y de igualdad a entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Jerez y estamos haciendo cursos de formación becados al que pueden acceder unas 300 personas. Y ahora mismo tenemos 49 personas trabajando con el plan de empleo de la Diputación, el que vamos a tener a partir del mes de marzo, el Ayuntamiento pone la misma cantidad de dinero que pone la Diputación para poder contratar a unas 92 personas durante 6 meses.





Las empresas municipales son muy importantes, por eso con la empresa de limpieza por ejemplo “el Ayuntamiento apostó por cumplir el contrato que tenía la empresa anterior de limpieza, creo recordar que esa empresa que cambiamos venía de un recorte de cuatro millones de euros y por tanto un número importante de trabajadores, hicimos un esfuerzo económico de poner cuatro millones de euros más al año para que también tuviera más trabajadores y pudiéramos mejorar la limpieza de la ciudad con nueva maquinaria”, la alcaldesa dice que también es importante el esfuerzo de todos, poniendo de nuestra parte por mantener limpias la calles.





Mamen Sánchez destaca además la importancia cultural en la ciudad, que mueve además la economía, habla del aeropuerto y su actividad, la estación de tren y el próximo apeadero por el Parque Atocha por la zona norte de la ciudad que ya ha confirmado el Ministerio de Fomento.





Por otro lado, felicita la labor del sector sanitario y pide a la Junta que se refuerce la sanidad, la atención primaria en la ciudad, ya que hay muchos ciudadanos que tienen otras enfermedades y no pueden ver a su médico.





La Alcaldesa pide para 2022 salud, salud, mucha salud para todos y que nos cuidemos ante la actual situación sanitaria.