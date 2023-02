El Gobierno local de Jerez considera el informe de la Cámara de Cuentas "parcial y discriminatorio"

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que el informe desfavorable de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2018 "demuestra la herencia de la gestión económica y de recursos humanos de los gobiernos anteriores". Además, ha acusado a la Cámara de Cuentas de tener un "trato discriminatorio" con el Consistorio jerezano y de ser utilizada con un "uso partidista" por parte del PP.

Además, en un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que presentó 94 alegaciones al informe, de las que la Cámara ha aceptado ocho totalmente y 13 parcialmente, mientras que "sobre el resto no aceptadas no lo justifica debidamente".

Asimismo, ha manifestado que el informe de la Cámara de Cuentas, "cuyo responsable máximo es el Consejero de Corporaciones Locales Miguel Contreras Manrique, que durante años fue gerente regional y tesorero del PP, demuestra, una vez más, el uso partidista que hace el PP de las Instituciones que dependen de la Junta de Andalucía para sus intereses políticos".

"En este caso con un claro tratamiento discriminatorio a nuestro Ayuntamiento, con apartados y valoraciones realizadas con distinto criterio al utilizado en los informes efectuados al resto de ayuntamientos", han asegurado desde el Consistorio jerezano, que ha aseverado que es algo que va "demostrar en estos días".

Además, ha afirmado que es "un informe que ha estado presidido por el oscurantismo, con emisión de nota de prensa por parte de la Cámara, que al día siguiente tuvo que rectificar y, además, ocultando la fecha de cuando aprobó el documento técnico de las directrices, que mucho nos tememos no lo aprobaron cuando estaban obligados".

Asimismo, ha incidido que "con el contenido del informe, lo que se demuestra es que el Ayuntamiento de Jerez en 2015 se encontraba en una situación desastrosa, tanto económica, como financiera, contable y de recursos humanos, que a partir de 2016 se fue encauzando poco a poco, de tal modo que en 2022 ya se ha mejorado sustancialmente".

Además, ha indicado que sobre el informe provisional que en julio de 2022 remitió la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento presentó alegaciones prácticamente a todos y cada uno de los puntos del informe, en concreto 94 alegaciones, "todas acreditadas con documentación que se adjuntó".

"Muchas de ellas demostraba que lo manifestado por la Cámara provenía de años de gobiernos anteriores y, también, que en los ejercicios de 2019 a 2022 todo se había ido corrigiendo", ha aseverado.

A juicio del Ayuntamiento, "la Cámara ha omitido reconocer estos dos extremos, limitándose a referirse al ejercicio 2018, sin un mínimo análisis ni comentario sobre la antigüedad de cada punto tratado, ni sobre la corrección en los ejercicios posteriores a 2018".

"Sobre todo ello, el Ayuntamiento dará cumplida cuenta a la opinión pública", ha subrayado antes de afirmar que "de las 40 alegaciones no admitidas por la Cámara de Cuentas, en su mayoría no motiva suficientemente porqué se desestima y, desde luego, no ha tenido en cuenta la documentación que se adjuntó a las alegaciones". "También demostraremos esto", ha dicho.

En este sentido, el Ayuntamiento ha manifestado que "no puede estar más en desacuerdo con el informe, por cuanto es claramente parcial y omitir todo lo que se ha corregido de 2019 a 2022, tal como le fue acreditado a la Cámara, pero no le ha interesado incluirlo en el informe". "Tanto en la gestión económica como en la contable y en la de recursos humanos es fácilmente acreditable lo que se hacía y no se hacía en 2014 y lo que se ha corregido a 2022", ha añadido.

Finalmente, el Ayuntamiento de Jerez ha manifestado que el informe "es claramente discriminatorio si lo comparamos con todos los informes que viene emitiendo la Cámara sobre el resto de ayuntamientos". "Se da el caso hasta de temas en el que ningún ayuntamiento andaluz cumplía en 2018, ni la misma Cámara de Cuentas, ni la propia Junta de Andalucía, pero sólo se incluye referencia en el informe de nuestro Ayuntamiento, como es el caso del Esquema Nacional de Seguridad", ha concluido.

