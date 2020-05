Irene García: "Me encantaría ver los hoteles y las playas llenas pero no podemos correr más de la cuenta"

La Diputación de Cádiz va a invertir 13 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz para paliar los efectos del coronavirus. La presidenta, Irene García, reconoce en los micrófonos de COPE que "hay ayuntamientos que están viviendo en dificultad y por eso nos hemos puesto manos a la obra para ejecutar medidas de emergencias importantes en las que van destinadas estos 13 millones de euros que va a distribuir la Diputación de Cádiz".

Adaptar el plan de empleo provincial

La presidenta de la Diputación habla del plan de empleo de la administración provincial. "Hemos adaptado nuestro plan de empleo a la nueva realidad del COVID 19. Cuando se aprobó a final del pasado año se hizo en un escenario totalmente distinto pero la irrupción de la pandemia ha condicionado el desarrollo de este plan y lo hemos adaptado. Son algo más de 3 millones de euros para las contrataciones de los ayuntamientos. De esta manera podrán hacer esas contrataciones para paliar la situación económica".

García recuerda que "hay que volver a trabajar en ese diálogo social con los diferentes agentes. Tenemos que ir de la mano de sindicatos y trabajadores para adaptarlo todo a la nueva realidad".

Respaldo al Circuito de Jerez

La Diputación seguirá apoyando al Circuito de Jerez y lo que puede suponer el Gran Premio de España en julio. "Siempre hemos apoyado al Circuito de Jerez. Habíamos establecido una colaboración con el Ayuntamiento de Jerez en el que lo comprometimos en la última reunión que tuve con la alcaldesa de Jerez".

"Entendemos que tenemos que volver a estar y queda garantizada nuestra colaboración", apunta Irene García.

El turismo

El Gobierno central ha manifestado que los turistas que vengan a España deberán guardar una cuarentena. "Hay que trasladar un mensaje de prudencia y entiendo que muchas familias gaditanas dependen del turismo. Creo que deberíamos mantener la prudencia porque seguimos en una crisis sanitaria. No podemos permitirmos una situación peor a lo anterior. Lo primero que demos hacer es garantizar la seguridad y la salud", recuerda la presidenta.

García insiste en "el diálogo. Estamos hablando mucho con el sector turístico para mostrar nuestra colaboración. Hay que seguir manteniendo el diálogo. Entiendo que el Gobierno de España sea prudente y que estos anuncios se hagan de esta manera".

Irene García explica que "me encantaría ver las playas llenas de visitantes y los hoteles gaditanos llenos porque el turismo debe generar empleo pero no debemos correr más de la cuenta. Las medidas que se tomen no son un capricho".