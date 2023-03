Francisco Camas dimite como miembro del Gobierno local de Jerez

Ha elegido el día en el que ha cumplido los 65 años, coincidiendo con el Día de Andalucía, para anunciar una jubilación expresada en redes sociales con vocación clara de querer continuar pero también de inevitable despedida de sus cargos públicos ya, en este momento, aunque sólo falten tres meses para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. No en balde trascendía que la alcaldesa y candidata socialista Mamen Sánchez parecía no contar con su, hasta ahora, teniente de alcaldesa delegado de Cultura y Patrimonio Histórico.

Ha dimitido el concejal del Ayuntamiento de Jerez Francisco Camas y lo ha hecho saber por redes sociales. Los lectores a lo largo de esta mañana de su perfil de Facebook se han visto sorprendidos cuando creían estar leyendo su gratitud por las felicitaciones del cumpleaños y el texto derivó hacia la mencionada dimisión en la que, sin embargo, no se lee esta palabra. Pese a todo no cabe lugar a dudas cuando se continúa leyendo. Es más, el propio interesado lo ha confirmado a consultas de la redacción de COPE Jerez.

"No debo ocultar mi plenitud de facultades, vocación social, capacidad de trabajo, experiencia y madurez, pero mi deseo de continuar la tarea de servidor público no ha sido posible", dice en su perfil añadiendo, para intento del lector de vislumbrar las razones, que "he conseguido en mi vida ser respetuoso con la manera de pensar de otros, muero con la gente con sentido del humor, no me falta curiosidad, suelo descubrir que algunas veces no tengo razón y otras que afino en la puntería, pero sobre todo soy rico en pasiones".





"Hoy 28 de febrero, día de Andalucía, he cumplido sesenta y cincos años (escrito con letras parece un poco más suave, pero no estoy seguro), y he tenido un buen día", así comienza su mensaje tras "la celebración de esta conmemoración en la Plaza del Banco y la reunión familiar para celebrar mi cumpleaños" que considera "han sido unos estímulos que me han ayudado a abrir los ojos para trazar, lo mejor posible, el camino que me queda con pocas rutas que sean ajenas". Cumple casi cinco décadas de vida laboral.

Su informal comunicado en Facebook concluye del siguiente modo: "Estoy convencido que el compañero que me sustituya en estos escasos tres meses que quedan para las próximas elecciones, sabrá cubrir mi ausencia sin demasiado esfuerzo porque casi todo está trazado y siempre tendrá la oportunidad de mejorarlo. Por supuesto que estaré disponible por si me necesitara para algo. Me siento completo de agradecimiento a todos los que me han ayudado a cultivar algunas semillas y me han demostrado su afecto. Os querré siempre".

Cabe recordar que el área que coordinaba en el Gobierno local también incluía, junto a Cultura y Patrimonio Histórico, la responsabilidad en lo referente a Capital Europea de la Cultura 2031 a la que Jerez de la Frontera sigue optando.

También te puede interesar:

El Ayuntamiento de Jerez entrega a David DeMaría su premio Día de Andalucía

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Caballo de Oro 2022, para la jinete Belén Bautista Sánchez

¿Tienes algún recuerdo de Lola? El Ayuntamiento de Jerez lo espera