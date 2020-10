Ezequiel Benitez, un posible Grammy en La Constancia

"Sería el primer Grammy para el flamenco tradicional". Lo afirma orgulloso el cantaor jerezano Ezequiel Benítez Domínguez, nominado en estos premios que, en la modalidad de mejor album flamenco, también contempla al guitarrista jerezano de adopción Antonio Rey, la sanluqueña Naike Ponce y el chiclanero Antonio Reyes.

'Ilus3' es el titulo del disco que lo eleva a esa condición de aspirante a un Grammy Latino que ha puesto foco en el tercero de su trilogía lmás reciente. Con nosotros, sentado en un banco de la barriada de La Constancia en la que vive, recuerda sus raíces familiares flamencas en el barrio de Santiago, sus comienzos, sus anteriores discos y, de modo especialmente entrañable, el que impulsó la Cadena Cope en la provincia de Cádiz en 2003 con el titulo 'Así es la Navidad'.

Aún no sabe si, en caso de ser galardonado finalmente con este premio podria acudir a recogerlo o sera gala telemática, como es más probable. La pandemia manda y, sobre el efecto de las medidas contra la COVID-19 a los artistas, bien que se lamenta del daño a la cultura en genera y la música en particular. No se queja de cómo le han ido las cosas en este extraño tiempo, en cualquier caso.

Termina encomendándose a la Virgen del Carmen porque, aunque ya es un premio la nominación, no descarta que el sueño pueda cumplirse plenamente y ponga su nombre junto al de ilustres de la musica mundial como Alejandro Sanz, Maluma o Rosalía. En noviembre se sabrá finalmente.