Esta es la sorpresa de una comerciante ante la factura eléctrica de agosto

La indignación de particulares y empresas por las enormes subidas de los precios de la luz que se están sufriendo alcanza cotas desesperantes con la nueva factura recién llegada. Nela García, comerciante jerezana del sector de los juguetes, denuncia que la de agosto "multiplica por 7" lo que hubo de abonar por el mismo mes de 2020.

"Es verdad que esperábamos una subida por el precio mayor del kilovatio pero éste es un comercio sin motores, sólo el aire acondicionado y la luz habitual de un comercio, pero esto...". La desesperación de quien es, además, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Jerez ACOJE pasa pronto de lo particular a lo colectivo.

"Me han estimado un consumo en agosto equivalente al de ocho meses, me he quedado sin comer por el disgusto pero algunos lo harán por culpa de los costes" señala mientras, habiendo recién recibido la factura que tantos dolores de cabeza le está dando, aún no ha tenido tiempo de comunicarse para conocer las de sus asociados.





UN MAL AÑADIDO: LAS LECTURAS ESTIMADAS

El caso es que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Y, para más inri, la situación se agrava con una vieja costumbre de las eléctricas avalada legalmente: "Ellos tienen, por ley, la posibilidad de facturar hasta nueve veces al año una factura estimada, no miran el contados sino que te estiman un consumo". Siempre al alza, claro.

La gravedad es mayor cuando los avances tecnológicos podrían y deberían evitar esta práctica. "Tenemos contadores automatizados que pueden leer en remoto, desde la central y sin excusa alguna alegando no haber podido entrar en el negocio para hacer la lectura real", explica Nela.

En ACOJE se comienza a cotejar la situación de cada uno de los negocios del centro de Jerez, han comenzado los contactos con los representantes políticos locales para que elevan la queja hasta donde puedan y se tomen decisiones. Es lo que todos desean, medidas urgentes que paren lo que cada vez más es calificado de "disparate".

