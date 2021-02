Este hilo de tuits abre un curioso debate sobre la cortesía infantil

"Este mediodia hemos ido al supermercado el enano de diez años y yo", se lee en un tuit que poco hace imaginar, antes de continuar, que el resultado en términos de debate abierto y reflexiones generadas que esta historia alimentaría llegaría a tanto. No cabe mucho en los 280 caracteres que permite esta red social para cada mensaje. Peor aún cuando, hasta hace poco, el límite estaba en la mitad. Lo cierto es que no todos los idiomas lo ponen tan fácil a la hora de acotar las grafías utilizadas.

Fue en esa necesidad cuando nació el hilo, una sucesión de tuits que asomando como comentarios del primero permite continuar relatos que, de estar tan bien escritos, consiguen enganchar al lector. Casi como si de un pequeño libro se tratara. Y en el caso de Galder Reguera, escritor bilbaíno que en la tarde de este sabado tuvo la experiencia que cuenta, no ha podido evitar que sean muchos seguidores los que han hecho de Twitter autopista alentadora de esas buenas costumbres que alimentan las relaciones cordiales.

Este mediodía hemos ido al supermercado el enano de diez años y yo. Mientras cogía algunas cosas, le he dejado esperando turno en la carnicería. Le he dicho que si le tocaba, pidiera 300 gramos de carne picada de ternera.

CONTRA LA DEJACIÓN DE FUNCIONES DE LOS PADRES

Urbanidad lo llamaban hace décadas. Y este ejemplo de buen uso de las redes se ocupa de ayudar por su estilo a escapar de aquel encorsetado cúmulo de obligaciones sociales que constituía aquella propuesta de los años cincuenta o sesenta del pasado siglo. Pero sobre todo contribuye a poner coto a lo que una cierta ley del péndulo esta generando en el terreno de la permisividad y falta de cortesía en el trato. La cuestión es que, entre lo que cuenta Reguera y las aportaciones de los tuiteros que lo leen, surge todo un tratado.

La cuestión es que el generador del hilo cuenta como, en el mencionado supermercado, la dispersión que los encargos necesarios obligan a atender hace al padre instar al hijo: "Mientras cogía algunas cosas, le he dejado esperando turno en la carnicería. Le he dicho que si le tocaba, pidiera 300 gramos de carne picada de ternera". Y la experiencia no tiene desperdicio. Galder llega de nuevo al lugar en que quedó el niño con el número en la mano a tiempo de observar la escena que el crío protagonizaba.

BUENOS DIAS, POR FAVOR, GRACIAS...

"¿Me puedes poner, por favor, 300 gramos de carne picada de ternera?" recuerda el segundo tuit del hilo junto a la respuesta de la dependienta: "La chica ha exclamado sonriendo, ¡pero qué educado!". Y luego llega una señora que dice "así da gusto". Y más tarde, abandonando la carnicería Reguera señala el orgullo que ha sentido. "Mucho más que cuando marca goles", dice alguien que al fin y al cabo es responsable de actividades en la Fundación Athletic Club, como indica en su perfil de Twitter.

Él sigue con el hilo. y evoca cómo se repitió el talante en una hamburguesería para gozo del empleado. Pero es cuando comienzan a incorporarse los lectores del relato cuando la historia se convierte en verdadero debate sobre esa cortesía quizá perdida como general actitud de todos. "Qué más da que un niño saque sobresalientes si luego cuando abre la boca dan ganas de cosérsela" dice uno. "Qué bien nos iria en España con más padres preocupados como tú", añade otro.

La gratitud de los pobladores de la red social que dan con la historia de Galder Reguera es una constante junto a la aportación de experiencias propias. Asi se ha generado, en un rato aunque el efecto es un suma y sigue posterior, todo un tratado de cómo educar para la cortesía y las buenas relaciones. Una ocasión para confirmar los efectos benefactores de ciertos rincones en la red que apuntan alto en ámbitos tan necesitados de esos ejemlos como la educación.

