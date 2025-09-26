Ecocaza, Feria Provincial de la Caza, actividad cinegética y medioambiente

Ernesto Pérez, CEO de EVENTUR habla de la Feria ECOCAZA en la que La Diputación de Cádiz participa con una propuesta centrada en la sostenibilidad, la educación ambiental y la valorización del patrimonio natural y cultural de la provincia. Más de 45 expositores, expertos en naturaleza, conservación y sector cinegético están presentes en esta importante cita que tiene además una importante repercusión económica. Este evento busca destacar la riqueza ecológica y las prácticas tradicionales que contribuyen a la conservación del entorno.

En el marco de ECOCAZA 2025, la Diputación presentará una selección de sus programas de educación ambiental, que incluyen itinerarios por ríos emblemáticos como el Majaceite y el Guadalete, visitas a las marismas y esteros de Trebujena, y actividades en la Vía Verde de la Sierra. Estas iniciativas están diseñadas para fomentar la conciencia ecológica y promover hábitos de vida sostenibles entre la ciudadanía.

Además, se da a conocer el Plan Integral de Transición Ecológica, una estrategia provincial que impulsa proyectos de economía verde y azul, la revitalización de espacios públicos y la movilidad sostenible en los municipios gaditanos. Este plan refleja el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad ambiental, económica y social de la región.

ECOCAZA 2025 subraya su apuesta por un modelo de desarrollo que integra la protección del medio ambiente con la promoción de la cultura y las tradiciones locales, ofreciendo a los visitantes una visión amplia de las acciones que se están llevando a cabo para construir un futuro más sostenible en la provincia y observación de especies autóctonas en nuestra zona. Es una magnífica oportunidad hasta el domingo 28 de septiembre de disfrutar de esta feria en IFECA en Jerez.