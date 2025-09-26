COPE
Ecocaza, Feria Provincial de la Caza, actividad cinegética y medioambiente

Hasta el domingo 28 en IFECA más de 45 expositores, conferencias, mesas redondas y una amplia programación sobre una de las actividades que ponen el foco en la importancia que tiene este sector en la provincia de Cádiz 

Ernesto Pérez, CEO de Eventur | Feria Ecocaza en IFECA

Ernesto Pérez, CEO de EVENTUR  habla de la Feria ECOCAZA en la que La Diputación de Cádiz participa con una propuesta centrada en la sostenibilidad, la educación ambiental y la valorización del patrimonio natural y cultural de la provincia. Más de 45 expositores, expertos en naturaleza, conservación y sector cinegético están presentes en esta importante cita que tiene además una importante repercusión económica. Este evento busca destacar la riqueza ecológica y las prácticas tradicionales que contribuyen a la conservación del entorno.

En el marco de ECOCAZA 2025, la Diputación presentará una selección de sus programas de educación ambiental, que incluyen itinerarios por ríos emblemáticos como el Majaceite y el Guadalete, visitas a las marismas y esteros de Trebujena, y actividades en la Vía Verde de la Sierra. Estas iniciativas están diseñadas para fomentar la conciencia ecológica y promover hábitos de vida sostenibles entre la ciudadanía.

Además, se da a conocer el Plan Integral de Transición Ecológica, una estrategia provincial que impulsa proyectos de economía verde y azul, la revitalización de espacios públicos y la movilidad sostenible en los municipios gaditanos. Este plan refleja el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad ambiental, económica y social de la región.

ECOCAZA 2025 subraya su apuesta por un modelo de desarrollo que integra la protección del medio ambiente con la promoción de la cultura y las tradiciones locales, ofreciendo a los visitantes una visión amplia de las acciones que se están llevando a cabo para construir un futuro más sostenible en la provincia y observación de especies autóctonas en nuestra zona.  Es una magnífica oportunidad hasta el domingo 28 de septiembre de disfrutar de esta feria en IFECA en Jerez. 

