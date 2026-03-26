Coto de Bornos revive la Pasión de Cristo con una recreación que viaja en el tiempo

El municipio de Coto de Bornos volverá a emocionarse este sábado a las ocho y media de la tarde con su ya tradicional recreación de la Pasión de Cristo. Organizada por la asociación Los Barracones, esta obra teatral cuenta con la participación de más de 100 figurantes para representar los últimos días de la vida de Jesucristo, desde su entrada en Jerusalén hasta la resurrección.

Un viaje en el tiempo a Jerusalén

La clave del éxito de esta representación es su capacidad para sumergir al espectador en la historia. "Te parece que estás en aquella época", comenta la gente al finalizar. Para lograrlo, la organización cuida "hasta el más mínimo detalle", desde los efectos especiales hasta la indumentaria, prohibiendo cualquier atuendo que no se corresponda con el periodo histórico. El objetivo, según explica Antonio Díaz, miembro de la asociación, es "que la gente crea que está viviendo en aquella época".

Vaya, vaya, que nos habéis hecho llorar" Antonio Díaz, Asociación Los Barracones Coto de Bornos

El realismo de las escenas provoca una profunda reacción en el público. Antonio Díaz ha explicado que son muchas las personas que se emocionan, especialmente las personas mayores, que "tienen los sentimientos más a flor de piel". Las últimas escenas son las que más impacto generan, hasta el punto de que algunos asistentes les confiesan al terminar: "Vaya, vaya, que nos habéis hecho llorar".

Antonio Díaz, Asociación Los Barracones Coto de Bornos

Antonio Díaz, Asociación Los Barracones Coto de Bornos

La unión de todo un pueblo

Detrás de la recreación no solo están los más de 100 figurantes, sino el pueblo entero. Díaz destaca que el proyecto es posible gracias a la colaboración de todos: "sastrería, electricistas, montadores, todo el mundo". Esta cordialidad y unión es lo que, según él, permite que un pueblo de pocos habitantes logre sacar adelante un evento de tal magnitud, convirtiéndolo en un verdadero esfuerzo comunitario.

Además del evento religioso, Coto de Bornos se presenta como un destino ideal para pasar el día. La localidad ofrece una gastronomía extraordinaria, amplias calles para aparcar sin problema y la tranquilidad de un pueblo donde, en palabras de Díaz, la cordialidad es la norma. Una oportunidad única para disfrutar de la cultura, la historia y la hospitalidad gaditana.