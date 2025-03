Cáritas invita a reflexionar sobre las necesidades de nuestro tiempo en la XVI Semana de la Pobreza y Exclusión

Eugenio Sánchez, Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez se sienta con nosotros en el Espejo de Cadena Cope para profundizar en una de las actividades ya tradicional de Cáritas. Hablamos de la XVI edición de la Semana de la Pobreza y Exclusión donde desde el lunes hasta el miércoles de esta semana, todos los presentes han podido reflexionar sobre la acción caritativa a la que estamos llamados todos los cristianos.

“Abriendo camino a la esperanza”, ha sido el título de esta Semana de la Pobreza, la cual nos acercado también al Jubileo que estamos llamados donde el Papa Francisco nos llama a ser portadores de esperanza para los que no conocen a Cristo. Asimismo, acordarnos de aquellos que viven desesperanzados porque necesitan de lo básico, que a veces no es solo alimento para llenar el estómago, si no amor para que el Hijo De Dios cure sus heridas.

Desde D. Agustín Rodríguez, pasando por Dña. María Luisa Berzosa para terminar con Dña. Ana Abril, han sido los ponentes de esta semana que ha tenido como lugar de encuentro el Obispado de Asidonia-Jerez. Una actividad, que también ha servido para ir ultimando la preparación de nuestro corazón para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.