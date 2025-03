El Ayuntamiento de Jerez ordena a la propiedad de la finca derrumbada obras que garanticen la estabilidad y seguridad

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Urbanismo, ha dictado una orden de ejecución en la que insta a la propiedad de la finca de la calle Zarza, número 1, que el domingo sufrió un derrumbe de parte de su fachada y de la primera crujía, a llevar a cabo las medidas de emergencia necesarias para garantizar la estabilidad del resto edificatorio en su totalidad, incluido el apuntalamiento así como la retirada, en caso de ser necesario, de aquellos elementos susceptibles de derrumbe inminente o de imposibilidad de estabilizarlos.

Agustín Muñoz ha destacado en primer lugar “que no ha habido daños personales que lamentar, y ésta, para nosotros, es la principal noticia de este suceso. Personalmente me he puesto en contacto con las personas afectadas (una familia de cinco miembros), que nos comunican que pasaron un gran susto, pero por suerte, tras pasar por el Hospital, tuvieron un diagnóstico leve. A partir de aquí, desde el Ayuntamiento nos personamos inmediatamente allí para conocer el estado de las personas que pudieran estar afectadas y para mostrar la ayuda y apoyo del Gobierno Municipal”.

Los propietarios solicitaron licencia en agosto, no pudiendo iniciarse el expediente administrativo hasta el 30 de septiembre

Igualmente, Agustín Muñoz ha informado de que en el día de hoy se ha mantenido una reunión técnica en Urbanismo con los propietarios de esta finca, en la que se les ha informado sobre esta orden de ejecución, y se les ha explicado los pasos a seguir. “Los propietarios solicitaron licencia en agosto, no pudiendo iniciarse el expediente administrativo hasta el 30 de septiembre, fecha en que aportaron los últimos documentos preceptivos para la licencia; una vez revisada, se detectan deficiencias y se les hizo un requerimiento de nueva documentación, tanto para la licencia como para la autorización patrimonial, habiendo presentado la última documentación complementaria el pasado viernes, 28 de marzo”.

Asimismo, el delegado de Presidencia y Centro Histórico ha explicado que, previamente a la solicitud de la citada licencia, a mediados de abril de 2024, Urbanismo dio la orden de paralización y precintado de una serie de obras que se habían comenzado a ejecutar en el inmueble, sin autorización alguna, y consistentes en el desmonte de la cubierta de tejas; “se presume que, las lluvias insistentes y abundantes que han caído en las últimas semanas, unido a la falta de estanqueidad del inmueble debido a la citada intervención, pueden haber provocado el colapso del mismo”, ha señalado.