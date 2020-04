Ángel León: «Vamos a resistir este año y coger fuerzas para el 2021"

Ángel León es sin duda uno de los grandes representantes de la cocina gaditana a nivel internacional. Sus Estrellas Michelín así lo reflejan en su restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María.

El 'chef del mar' está ofreciendo cada día comida para los más necesitados, tal y como explica en La Linterna de COPE. "Al final le hemos dado la vuelta a la torilla currando para los demás para olvidarnos de nosotros mismos. Cocinamos para 500 personas y estamos intentando llegar a 650 personas para Cruz Roja. Llega a comedores sociales, centros de mayores y a familias que no tienen para comer".

Una idea muy enriquecedora tal y como explica León. "Estoy aprendiendo muchas cosas en esta iniciativa. Cuando se me ocurrió esto al principio tenía mucho miedo y me costó encontrar gente. Un día lo pusimos en redes sociales y mucha gente se unició ofreciéndose a trabajar".

Futuro incierto

El chef de Aponiente ve el futuro de manera incierta. "En dos meses me he reinventando más de treinta veces. Tengo un panorama complicado porque Aponiente es un resturante muy conocido y voy a perder el cliente internacional que es un 60% de clientes. Ahora voy a tener un 40% de clientes nacionales pero no voy a poder vivir en un principio de gente de Cádiz ya que durante el tiempo la gente no va a poder moverse entre comunidades".

Cuestionado por la situación muncial y los efectos del virus, Ángel León expica que la naturaleza se está abriendo camino. "Siempre decía en mis ponencias que algún día el mar nos iba a castigar, no ha sido el mar pero estaba claro que esto tenía que reventar. Se están viendo cosas increíbles en la Bahía de Cádiz porque el hombre, gran depredador, no está".

León termina la entrevista mandando un mensaje de optimismo. "Vamos a resitir y a reinventarnos como sea lo que queda de año, y vamos a respirar para coger fueza en 2021".