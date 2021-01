¿Sabes por qué 2021 es el Año Internacional de las Frutas y Verduras?

Por ser evidente no merece menos insistencia. A pocas personas es preciso explicarles qué hace de las frutas y verduras un alimento esencial en toda dieta. Pero la realidad es tozuda en su empeño de mostrar que no terminamos de aplicar al día a día de nuestras vidas los provechos saludables de su consumo. Tanto es así que, por enterados que nos consideremos de las ventajas, hemos necesitado que la Asamblea General de las Naciones Unidas declare el recién comenzado 2021 Año Internacional de las Frutas y Verduras. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Se pretende promover el crecimiento del consumo de estos grupos de alimentos, reducir el impacto medioambiental y fomentar estilos de vida más saludables. Se cree que "las frutas y verduras son la piedra angular de una diete sanan y variada", que proporcionan al cuerpo humano abundantes nutrientes, que refuerzan el sistema inmunológico y contribuyen a reducir el riesgo a contraer muchas enfermedades. Pero, pese a todo ello, no los consumimos en cantidades suficientes.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, considera que esta declaración permitirá una mayor atención a un sector crítico como éste así como instar a la adopción de un enfoque más integral de la producción y consumo que beneficie a la salud humana y al medio ambiente. "Sistemas de producción las inclusivos, resilientes y sostenibles" reclama y así se pedira en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que tendrá lugar a lo largo de 2021 con motivo de esta designación del Año Internacional de las Frutas y Verduras.

#Nutrición | La #OMS estima que el 75% de la población mundial no consume suficientes frutas ni verduras, la principal fuente de antioxidantes que fortalecen el sistema inmunitario https://t.co/UZZqSiwhyMpic.twitter.com/cAN0a7XCJ0 — ConSalud.es (@Consalud_es) August 25, 2020

CONFINADOS COMEMOS MÁS FRUTAS Y HORTALIZAS

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, analizado por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), el consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares de nuestro país creció un 11% en junio del pasado 2020 y un 4,5% en julio con relación a los mismos meses del año anterior. Pero eso que suena a buena noticia es, sin embargo, considerado por la patronal de los productores una desaceleración respecto de los meses principales del confinamiento.

Los incrementos del 40% en abril y del 22% en mayo que se reconocen apunta un dato para el análisis. Comemos más productos de nuestras huertas y frutales cuando hemos de permanecer encerrados en casa. ¿Será una buena repercusión que ha traído a nuestras vidas la pandemia? ¿El confinamiento nos devuelvió la pasada promavera a modos de consumo que se acercan a lo que, en nuestra alimentación, fue históricamente habitual? ¿Los usos y costumbres que nos mantuvieron antaño más próximos a las frutas y verduras pueden regresar?

MÁS CÁNCERES Y CARDIOPATÍAS CUANTO MENOS FRUTA

Si estuvieramos a tiempo es preciso poner los medios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo tienen claro: "Se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras". Y aterrizan en las consecuencias: "La ingesta insuficiente causa en todo e mundo aroximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes cardiovasculares".

✅¿Cuáles son las frutas de temporada del mes de enero?



��Plátano.

��Pera.

��Naranja.

��Limón.

��Manzana.

��Mandarina.

��Fresa.

��Kiwi.

��Pomelo.



��Empieza el año con el mejor sabor de los #AlimentosdEspaña y #ElPaísMásRicodelMundo �� pic.twitter.com/WdMeEQqaub — AlimentosdEspaña (@Alimentacion_es) January 4, 2021

La situación del consumo mundial no es prometedora. Aunque algún signo existe para la esperanza. Los niveles de obesidad continúan ascendiendo en todo el mundo, mientras la tasa promedio de consumo per capita de frutas y hortalizas a nivel global aumentó del 36% al 40% durante el último medio siglo. Hay que perseverar. La OMS recomienda comer cinco piezas de fruta y verdura al día. Es una idea que, sin embargo, cuando lo hacemos contando como el que cumple una obligación y no una satisfaacción da imagen de hacia donde vamos.

