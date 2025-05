Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería de Jerez, ante la vorágine de reservas: "Hay que visitar todas las casetas"

Jerez - Publicado el 19 may 2025, 13:57 - Actualizado 20 may 2025, 09:36

"La verdad es que ha sido apoteósico", dice Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería de Jerez, en la primera de las entrevistas que COPE te ofrece, en antena y en cope.es, desde la Caseta Fundador y con motivo de la Feria del Caballo 2025. Se refiere nuestro invitado al fin de semana recién dejado atrás en el Parque González Hontoria. El primero de los dos que contiene la cita festiva, el del estreno del alumbrado, deja marcada una tónica admirable.

Carrasco explica que "ya desde el viernes por la noche en las comidas de socios, el sábado desde mediodía con los paseos por el Parque y con la inauguración del nuevo alumbrado, precioso, por cierto, el domingo también..." Y sus detalles concluyen sentenciando que "tenemos las mejores previsiones". Si a ello se suma que las casetas agotan la reserva de mesas, costumbre que se está imponiendo en la Feria, todo indica que no cabe más que éxito.

COPE Fundador celebra su tercer premio en el Concurso de Casetas de la Feria del Caballo 2025

Con todo, Alfredo Carrasco asegura no cansarse de recomendar que se varíe más: "Hay casi 180 casetas, pero lo que hay es casi 180 restaurantes". "En cualquier fiesta que se precie, la hostelería tiene que estar presente, y sobre la nuestra he escuchado muchas veces que es una feria gastronómica igualmente y que podemos elegir dónde y qué comer", añade, aconsejando que se coma "un poquito de aquí u otro de allí".

"He visto a la gente queriendo reservar y yo les digo, vamos a ver, cuando se viene a la Feria es como cuando se plantea un viaje, hay que planificarlo bien, empezar a disfrutarlo desde el momento en el que se pisa el albero", insiste alegando que "no hay que esperar a sentarse a comer, hay que visitar todas las casetas". Subyace en las palabras del presidente de los hosteleros jerezanos la idea de no cambiar los hábitos más genuinos en Feria.

Las casetas preparan ya el martes como Día de la Gastronomía, un guiño ante la aspiración de Jerez como capital española

Este martes día 20 de mayo se ha concebido como día que, en el marco general de la Feria del Caballo de Jerez 2025, evidencia la aspiración de la ciudad a ser Capital Española de la Gastronomía en 2026. "El martes es un día un poquito más tranquilo y se va a trabajar para que sea el Día de la Gastronomía", anuncia Alfredo Carrasco: "Hemos animado a todas las casetas a que presenten un plato especial, un plato que les caracterice".

También hemos tenido la oportunidad de hablar con Alberto Pizarro, Trade Ambassador de Bodegas Fundador, el embajador de la marca por todo el mundo que se mostraba muy feliz por el tercer premio en casetas de este año y de la propuesta de cócteles con el Brandy que hace también este año Fundador.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar José Manuel Cabrales ALBERTO PIZARRO BODEGAS FUNDADOR FERIA

Es sin duda un producto de máxima calidad que ofrece un abanico amplio de posibilidades incluso en la cocina y la repostería por su versatilidad y ese distinguido toque que tiene Fundador. La marca está presente en la Feria del Caballo de Jerez con una caseta diseñada para destacar la elegancia, alegría y tradición en el Real y con sus productos de excelente calidad y que conservan la esencia de Jerez.