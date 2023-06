Una obra de urgencia conectará a San José del Valle con la alternativa que evite prolongar las restricciones

El pozo de la Zorrera será conectado con el del Valdeinfierno y éste con el de La Peruela. Así, en unos diez días se espera que San José del Valle pueda abandonar las recién iniciadas restricciones que sufre entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. Es el primero de la provincia de Cádiz en verse sometido a ellas. Y lo cierto es que llama la atención por tratarse de uno de los pueblos más cercano a pantanos como el de Guadalcacín, los Hurones o Tempul. El problema es que venía abasteciéndose sólo de este último, que se encuentra en "niveles desconocidos" hasta el momento.

Antonio González Carretero, el alcalde, lamenta este dependencia exclusiva y recuerda que los pozos en los que se encuentra la alternativa son infraestructura dispuesta ante las sequías de los años noventa, para casos de emergencia, a los que jamás llegó a conectarse a San José del Valle. "Además sería posible la conexión con la tubería principal del Charco de los Hurones", añade. "Una infraestructura de manera urgente y extraordinaria" resolverá esta situación por la que "nosotros siempre hemos bebido de El Tempul, de los años setenta".

San José del Valle





El compromiso del Consorcio de Aguas de la zona Gaditana es que las obras sean de máxima urgencia. La resolución para ello ha sido firmada este lunes y este martes se están presentando las propuestas económicas de las distintas empresas que optan a los trabajos. "Si hace falta trabajarán durante las 24 horas del día, pero cuanto antes estén terminadas mejor", explica el alcalde que no puede ocultar su preocupación: "Aquí estamos cruzando los dedos porque, llegada la hora, lo mismo tenemos agua que no tenerla", lamenta refiriéndose a la irregularidad que genera la escasez.

Por el momento, según edicto de la Alcaldía, se establece una serie de prohibiciones mientras duren las restricciones. No está permitido el riego indiscriminado tanto público como privado así como el baldeo de calles, patios y espacios públicos y privados. También está vetado el llenado de piscinas y actividades que conlleven el uso de mangueras o dispositivos similares para actividades no estrictamente necesarias y perentorias. Además, se recomienda no acumular agua en bañeras, baldes, cubos o recipientes que no se vaya a utilizar. Por último se ruega a los ciudadanos un uso responsable.

