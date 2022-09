Ecologistas en Acción denuncian importantes vertidos de agua potable a un arroyo en Cuartillos

El Arroyo de las Cruces sería el destino de ese agua potable que consideran desperdiciada en Ecologistas en Acción y la Estación Potabilizadora existente en Cuartillos, en el término de Jerez de la Frontera, su origen. El asociación ha realizado sus pesquisas y las detalla en un escrito que, con fecha de este domingo, han remiitido a Jorge David Rodríguez Pérez, el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Lo firma el coordinador de la mencionada entidad ecologista, José Trujillo Martínez, que denuncia este vertido en plena sequía.

"En diferentes ocasiones a lo largo de este verano, se han puesto en contacto con Ecologistas en Acción-Jerez, vecinos de la pedanía de Cuartillos trasladándonos su preocupación por el gran caudal de agua potable que, permanentemente, parece verterse al Arroyo de las Cruces por parte de la Estación Potabilizadora de Cuartillos", señala explicando que "esta situación viene de antiguo y, según nos manifiestan, es muy frecuente que este vertido se dé durante casi todo el año".

ÉSTAS SON LAS COMPROBACIONES

Antes de formular denuncia alguna, han realizado comprobaciones fruto de haberse acercado en varias ocasiones "comprobando la veracidad de esa afirmación, así como el importante caudal que se arroja al mencionado arroyo", explica Trujillo. "Para descartar que parte del agua circulante en su cauce pudiera proceder del acueducto de Tempul, nos hemos desplazado al puente-acueducto de Las Cruces, comprobando también in situ que no se aprecia pérdida alguna de la citada conducción", insiste para evidenciar el rigor de su denuncia.

"En esta zona, el arroyo muestra en los días más secos del verano un abundante caudal, audible como si de un arroyo de montaña se tratase, a pesar del sonido del viento en las cañas y sauces que acompañan a este pequeño curso" detallan sumando que "no es de extrañar que, como sabe -se dirigen al presidente del Consorcio-, aguas abajo se alimentan dos pantanetas privadas, exclusivamente con los sobrantes de la Potabilizadora".

¿EXCENDENTE DE CAUDAL EN TIEMPOS DE ESCASEZ?

En Ecologistas en Acción entienden que "en determinadas ocasiones y en función de la demanda, pueda haber excedentes en el caudal que desde el acueducto de Los Hurones llega hasta la planta Potabilizadora y que, al no poder ser procesados por ésta, deban ser derivados al cauce del arroyo". "Pero en esta ocasión cuesta trabajo pensar que, en estos tiempos de escasez, cuando los pantanos están en mínimos preocupantes con un volumen de agua embalsada en los Hurones por debajo de la mitad de su capacidad y con porcentajes en la cuenca Guadalete-Barbate del 24,7 %, se vierta diariamente una gran cantidad de agua potable a un arroyo sin que existan mecanismos de regulación que eviten su desperdicio", añaden.

La alarma de los vecinos de Cuartillos ha sigo clave la denuncia de Ecologistas en Acción de "este aparente derroche que encuentra difícil justificación en tiempos de escasez y, en unos momentos, en los que empiezan a surgir voces desde las propias administraciones que anuncian futuros cortes de agua si la situación no mejora".

TIEMPOS DE PEDAGOGÍA DEL CONSUMO RESPONSABLE

La organización no se queda sólo en este caso ya que estas prácticas "van en la dirección opuesta a una gestión eficaz de un recurso escaso como el agua" y "no responden tampoco a la pedagogía que, como administración pública, están obligados a ejercer para que la ciudadanía evite el derroche de agua, contribuya a su ahorro y llegue a aceptar -en su caso- la medidas drásticas de recortes de suministro, que -esperamos y deseamos que no suceda- tuviesen que acometerse en un futuro", continúa el escrito.

La carta remitida este domingo por el coordinador ecologista José Trujillo al presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Jorge Rodríguez, solicita que sean "de la situación arriba descrita y nos indique cuándo y desde cuánto tiempo se producen estos vertidos, así como los caudales que se vierten en la actualidad y los que se han vertido en estos meses de verano al arroyo de Las Cruces". También preguntan "si existen o tienen previstos mecanismos para que dejen de producirse estos vertidos, ahorrando así el agua que, como se insiste desde el Consorcio a todos los ciudadanos, es un bien escaso que no hay que derrochar".