Rico Pavés ante la fe popular: "Enséñame, Señor, a ver como ellos ven"

Es Viernes de Dolores. La piedad popular pide paso con la primacía con la que se convierte en el santo y seña de los días que vienen. Dos años "en blanco" como los cofrades generalizan la falta del provecho que las procesiones brindan dan, en un día como éste, para el optimismo, la ilusión, la esperanza y el entusiasmo que se detecta. La Semana Santa siempre está ahí, con y sin estas salidas de las imágenes a la calle, para convertirse en el momento definitivo para completar la preparación en vísperas de una nueva Pascua. Pero los ojos sencillos requieren de este insustituible apoyo a la fe que los pasos brindan.

Monseñor José Rico Pavés, lejos de ignorarlo, refuerza su atención de estos días en esta fe popular que, en cada uno de esos detalles en los que se manifiesta, subraya en los sentidos la puerta de entrada hacia una espiritualidad de innegable potencia. Lo recuerda en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' de hoy con la impronta de quien observa el fenómeno con el ánimo de aprender. "A mí me impactó sobre todo la mirada de la gente" decía en referencia a una experiencia vivida en esta primera Cuaresma como obispo asidonense: "La gente no dejaba de tener la mirada fija en la imagen, hasta que yo acabé haciendo una oracdión interior".

En la foto de Miguel Guerrero, 'bulla' ante el paso de palio de la Amargura de Jerez





"Enseñame, Señor, a ver como ellos ven" oró sin apenas musitar. Y ello se convierte en intención para estos días en los que tendrá en las calles de Jerez de la Frontera a 45 cofradías haciendo estación de penitencia y muchas más en los restantes ciudades y pueblos del territorio diocesano que pastorea. "Yo veía emoción, a veces sufrimiento, veía esperanza y, aunque no es propio que cuando esté pasando el titular ante mí yo esté mirando a la gente, a mí me gustaría captar de la mirada de la gente lo que ellos llevan, que eso enseña mucho", explica resaltando, junto a "la devoción con la que miran, cómo comentan detalles que yo a primera vista no captaría".

"LA ESCUELA DEL AMOR MÁS GRANDE"

Aparecen en 'El Espejo' las consideraciones de Rico Pavés respecto a estas miradas, las peticiones que va recibiendo de los cofrades que quieren el pastor diocesano viviendo con cada uno de ellos 'sus' instantes más intensos, sus referencias a la experiencia que trae de Getafe sobre la piedad popular entre los inmigrantes a los que como obispo auxiliar trató o la condición misionera que las hermandades han de sumar a sus objetivos celebrativos, formativos y de caridad. Y junto a ello, contenido central del programa de esta semana, no falta su semanal reflexión en la que, no cabía otra, la Semana Santa inminente mueve sus pensamientos y palabras.

"El Domingo de Ramos nos introduce en la escuela del amor más grande" dice, ya en esta otra reflexión, recordando que "al comenzar la Semana Santa, la Iglesia presenta a través de la liturgia una petición en favor de sus hijos: que las enseñanzas de la Pasión nos sirvan de testimonio". El programa, que como siempre puede escucharse en directo) cada viernes a las 13:33 horas en COPE (105.8 FM y 1134 OM), incluye además, en su habitual espacio para la actualidad de Cáritas Diocesana, un llamamiento a marcar las dos cruces que la declaración del IRPF, cuya campaña acaba de ser abierta, nos propone en favor de la Iglesia y de las organizaciones al servicio de los demás.

