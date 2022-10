Monseñor Rico Pavés ante el Domund: "De nada sirve dar si uno mismo no se da"

"En el domingo que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, se proclama el Evangelio en que Jesucristo nos enseña que sólo la oración humilde nos abre a la Salvación", comienza monseñor José Rico Pavés su reflexión semanal para este viernes antevíspera del día del Domund 2022 y jornada de la Vigilia de la Luz que la prepara (La Merced, 20:15 horas). Pero parte, precisamente, del fariseo y el publicano de la parábola de este domingo para mejor acompañar su invitación a la reflexión en esta ocasión. Y se adentra en ella.

"Un fariseo y un publicano rezan en el templo. El primero cree conocer las cosas del Señor, pero no las vive en el corazón. Ora ergido, se cree mejor que los pecadores y se siente satisfecho por cumplir puntualmente los preceptos religiosos. Su oración es monólogo de complacencia sin trato con el Señor. El publicano por el contrario se sabe necesitado de misericordia y ora reconociendo su pecado delantre de Dios. Suplica postrado y apartado, no se compara con su prójimo y espera todo del Señor. El fariseo vuelve a casa vacío de Salvación mientras que el publicano regresa salvado. La autoestima evangélica es ejercicio de humildad, reconocer que nuestra verdadera grandeza está en recibir el amor infinito de Dios".

Recuerda el pastor de Asidonia-Jerez que "el Domund es el día en que, de modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con las misiones" y apunta que "se cumplen 200 años al servicio de la Misión" así como expresa de modo directo el lema que este año ha sido designado: 'Seréis mis testigos'. "Nos recuerda que la Evangelización es testimonio, contar a otros lo vivido en primera persona, compartir el encuentro con Jesucristo, contagiar la alegría de creer".

Se detiene monseñor Rico en la explicación de que "el testigo de Cristo sigue sus pasos, le imita y se deja configurar por Él. Cuando Jesús anuncia que todo el que se analtece será humillado y el que se humilla será enaltecido está desvelando el camino que él mismo ha elegido para salvarnos. Para enaltecernos, Él se humilla; para levantarnos, Él se abaja; para curarnos, Él se deja herir; para liberarnos, Él se deja prender; para que vivamos, Él muere. No hay misión sin testimonio y no hay testimonio si no se recorre el mismo camino de Cristo".

Finaliza su comentario, que puedes escuchar aquí mismo, que "las necesidades de los misioneros es la de todos en la Iglesia" y que "nuestra generosidad nos ayuda como su entrega nos enriquece". Prosigue indicando que "su compromiso para anunciar a todos el Evangelio revela que hay más alegría en dar que en recibir y que de poco sirve dar si uno mismo no se da". No te lo pierdas.

