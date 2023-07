"Es desgarrador dejar una parroquia para atender a otra", sí. "Pero nos hemos ordenado para el bien del conjunto de la Iglesia", aclara el sacerdote Luis Salado de la Riva en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' de este viernes. Es nuestro invitado porque, al atender la larga lista de nombramientos a cargo de monseñor José Rico Pavés conocida hace unos días, él es el único que recibe nueva responsabilidad que lo integra en la Curia Diocesana. Es el nuevo secretario general canciller, pero también nuevo párroco de Nuestra Señora de las Viñas, en Jerez de la Frontera.

Tanto una como la otra encomienda alumbran el interés de la entrevista. Hace reflexionar a los laicos sobre ese difícil peregrinaje al que están sometidos los sacerdotes a lo largo de su ministerio. Salado tiene un especial recuerdo, tras la lectura de la lista de nombramientos, para aquellos párrocos que asisten por primera vez a ese desgarro. "Pienso en sacerdotes que llegaron jóvenes a sus parroquias y a los que, tras cinco, seis, ocho años al frente de ellas, les cuesta mucho trabajo desprenderse de ese Pueblo de Dios que la Iglesia les ha encomendado; tú has depositado tu fuerza, tu alegría, tu fe, tu cariño y es muy desgarrador dejar una parroquia para irte a otra".

Respecto a su nueva condición de secretario general canciller reconoce que "es una responsabilidad que me tiene en estos días un poco abrumado, un poco o un mucho". "Uno se llena de emoción y orgullo de que el señor obispo se haya fijado en uno parea desempeñar un cargo tan relevante pero a la vez es una responsabilidad ante la que uno no las tiene todas consigo de poder hacerlo como merece el oficio que se me encomienda", añade. "Espero que, con la ayuda de Dios, pueda estar a la altura de lo que se espera".

Y es cierto que, entre los cargos que es preciso atender en la Iglesia dioceasana, éste huele a papeles. Convencidos que entre ellos también está el Señor, Salado da la razón al pensar que compaginarlo con la labor de párroco en la que tantos años lleva alivia del peso administrativo que le corresponde. "Estás poniendo en dedo en la llaga", reconoce. "Los sacerdotes, en cualquiera de las misiones que podamos estar desempeñando corremos el peligro de convertirnos en simple administradores de papeles, de sacramentos..."

"Que no pongamos el alma, que no pongamos el corazón en lo que estamos haciendo" es siempre un riesgo al que ayuda "el contacto con la feligresía, el contacto con los problemas cotidianos, con los problemas reales de las personas a las que estás sirviendo nos ayuda a ir aterrizando". Es el binomio al que toca, en la única acción de la Iglesia de hacer presente a Cristo en el mundo, a este sacerdote que ya estuco en San Pedro de la Jara y Ntra. Sra. de la O en Sanlúcar o en Santa Ana y Santa María Madre de la Iglesia (La Granja) en Jerez.

'El Espejo de Asidonia-Jerez' de este viernes contempla, además, la última reflexión semanal de monseñor José Rico Pavés hasta que, pasado el verano, septiembre llegue con un nuevo curso pastoral. Y también atendemos, al final del programa, a los criterios expresados desde Cáritas Española ante el encuentro con las urnas del próximo 23 de julio en el que tendremos las Elecciones Generales cuya campaña acaba de ser abierta en la psada medianoche. Escúchalo todo aquí. No te lo pierdas.

