Manuel Alejandro, en 'El Hormiguero 3.0': "Quiero que el Xerez vuelva a Primera"

"Ah, vale" respondía anoche Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0' sin salir de su asombro ante la salida de Manuel Alejandro al referirse a su pierna. La entrevista con el compositor jerezano de este martes 18 de enero marchaba, en el conocido canal de televisión de Atresmedia, por los derroteros esperados. Y su trayectoria compositiva desde los años sesenta, con éxitos notorios cantados por Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado o 'El Puma', cobró el lógico protagonismo. Pero salió a relucir su estado físico y ello le llevó a tener el tono más localmente jerezano de toda la conversación: "Si me habéis visto cojear es porque me he operado, y es que me reclama el Xerez, que quiero que vuelva a Primera".

Arreglista, productor musical y cantante, su cuna en el Barrio de Santiago, en Jerez de la Frontera, se le sigue notando por mucho que lleve fuera décadas y décadas y, aún sin perder jamas el contacto con sus raíces, lleve a sus espaldas semejante recorrido internacional que sigue impresionando cuando se repasa como anoche en la tele. Y asomaron en la entrevista tantos esas grandezas de su obra universal como la intimidad de un dolor del que no se desprende: el fallecimiento de su esposa, Purificación Casas, en marzo de 2021. Se emocionó al punto que llegaron a asomar las lágrimas de una pena honda que envuelve a este hombre que cumplirá 90 años el próximo mes de febrero.





Hablaba de la canción 'Y ya te quería' para su ahijado Alejandro Sanz cuando asomó el recuerdo entrañabla: "Mi mujer escuchó la maqueta pero no llegó a oírla en la voz de Alejandro", señaló muy emocionado. Habló de su esposa como "mi gran inspiración, la primera canción que le dediqué fue 'Yo soy aquel" apuntaba aferrándose a anécdotas curiosas. Como la del bolígrafo marca Parker con la que ha escrito todas sus composiciones desde el año 1967 y que perdió hasta en dos ocasiones. Un director del hotel "reunió a toda la plantilla el día antes de irme y les dijo que todos serían expulsados si no aparecía y... apareció". Ocurriría en Méjico. La segunda vez en casa de Julio Iglesias en Miami.

