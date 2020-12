Un equipo sin acierto y una afición cansada (Xerez DFC 0-1 CA Antoniano)

El conjunto xerecista no le marca ni al arco iris. Tampoco al colista del subgrupo y equipo más goleado. De nuevo, la falta de gol -cada vez más preocupante- y la relajación atrás hace que el Xerez DFC encadene su tercera derrota, la segunda consecutiva, en lo que va de temporada. Hablando de temporada… ¿cuánto queda para que se acabe?

Y eso que los locales comenzaron dominando, con una primera mitad en la que pudo haber incluso goleado. La segunda mitad fue más igualada y un error defensivo –otra jornada más- hizo que la balanza se decantase del lado lebrijano. Un Xerez sin ideas cuando pisa área contraria y que parece abocado a una temporada mediocre.

Dominio y posesión, ¿para qué?

La historia se vuelve a repetir. A estas alturas, el guion resulta familiar para los xerecistas. Una primera parte casi inmaculada en la que se puede ir al descanso con una ventaja de dos o tres goles, pero el marcador refleja el 0-0. Es en ese momento, justo tras el pitido que pone el punto final a los primeros 45 minutos, cuando se podría rebautizar el título de la obra de Gabriel García Márquez por ‘Crónica de una derrota anunciada’. Da igual que al final se acabe con derrota –como ha sido el caso- o en empate, la sensación de haber tirado el partido es la misma en ambas situaciones. Tan solo varía el grado de decepción dependiendo de si se han regalado tres o dos puntos.

En esta semana de tres partidos, Pérez Herrera introdujo llamativas novedades en el once. Beni y Baeza eran de la partida por primera vez. En el caso de Baeza, el exbético había dejado muy buenas sensaciones en pretemporada pero no había contado con apenas minutos en lo que llevamos de competición liguera, siendo uno de los hombres menos utilizados por el míster. En esta primera titularidad, los minutos que jugó dejó buenas sensaciones. No obstante, fue sustituido en el descanso. Un cambio que veremos si se convierte en la sentencia de este futbolista, que parece tener mucho que aportar, pero que no disfruta de oportunidades. Había varios jugadores sobre el césped que podrían haber sido sustituidos con más motivo que el joven futbolista sevillano.

En cuanto a la primera mitad, el Xerez DFC fue muy superior al rival, pero la escasez de acierto de cara a la portería es ya una tónica habitual jornada tras jornada. En el minuto cinco, el canterano Beni, que realizó una muy buena actuación, remató en plancha y de cabeza un centro medido de Bruno Herrero que se estrelló en la madera. Tan solo un minuto después, en la segunda jugada tras saque de esquina, Máyor tuvo otra ocasión clara ante Andrés, portero rival, quien evitó el tanto.

Los xerecistas dominaban la posesión y el partido se jugaba en campo contrario, pero se les hacía de noche al pisar el área rival. El Antoniano, con muy poco, puso en peligro la portería defendida por Camacho con un par de ocasiones. Por ejemplo, en el minuto 34, el delantero Javi González, recién llegado al club lebrijano, mareó a la pareja de centrales azulina y, para fortuna de los locales, su remate se fue alto. Unos minutos antes, Camacho tuvo que intervenir para enviar a córner una falta directa. Eran avisos de lo que más tarde se acabaría consumando.

En la recta final de esta primera parte, Baeza pudo rematar a puerta vacía un balón que se le quedó detrás. Ya en el descuento, sendos cabezazos de Máyor y Javilillo no vieron puerta incomprensiblemente. Así, con el empate en el luminoso y un sinfín de ocasiones desaprovechadas, se marcharon los 22 protagonistas al túnel de vestuarios.

Cuesta abajo… ¿hay frenos?

La segunda mitad comenzó con el Xerez avisando de nuevo de cabeza, esta vez, siendo Bruno Herrero el protagonista. Había entrado Antonio Sánchez por Baeza, para acompañar a Máyor en la punta de ataque. El técnico xerecista buscaba con este cambio el gol que tan cerca estuvo antes del descanso, pero estos segundos 45 minutos iban a ser muy distintos a los primeros.

Las fuerzas se equilibraron, hasta tal punto que los visitantes darían el primer gran susto con un disparo desde la frontal de Román y que era repelido por el palo. Corría el minuto 59 y el guion se parecía cada vez más al de partidos anteriores. Hasta que en el 71’ se consumó esta ‘Crónica de una derrota anunciada’. El Xerez dudaba cada vez más, y el poco acierto en el área contraria comenzaba a contagiarse también en el resto de facetas. De nuevo, la falta de concentración atrás llevó a un error mayúsculo. Antonio Jesús intenta ceder a Junior, pero el central no se lo espera y el pase acaba convirtiéndose en una asistencia para el delantero rival Javi González, quien regateó a Camacho y envió el balón al fondo de la red.

No hubo reacción. Vistos los antecedentes, tampoco se esperaba. Deben cambiar mucho las cosas para revertir esta dinámica y esta situación. El objetivo del Xerez al inicio de temporada era pelear por el ascenso directo, pero los números obtenidos hasta el momento no permiten pensar en ello. A estas alturas, es más bien una quimera. Hay mucho que mejorar para volver a soñar con dicho objetivo.