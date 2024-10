David Puerto, elegido pregonero de Jerez en 2025: "No exaltaré la forma de la Semana Santa, sino el fondo"

"Tengo algo ideado sobre la Magna, pero es un alegato de la Semana Santa". Lo primero que dice David Puerto Román, recientemente elegido pregonero de la Semana Santa de Jerez de la Frontera 2025, es un buen puente entre los ecos que aún nos quedan de la Procesión Extraordinaria Mariana y cuanto aguardándonos para la próxima primavera comienza con nombramientos en pleno otoño anterior. Escúchalo en el último 'Carrera Oficial' que aquí te enlazamos para que lo disfrutes.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Gabriel Álvarez Con David Puerto, pregonero de la Semana Santa Jerez 2025, y Francisco Javier Román, hermano mayor de la Coronación (Vía Crucis de la HH 2025)

Su nombre venía sonando desde hace algunos años y, aunque "nunca se sabe si es el año adecuado", Puerto lo recibe con gran satisfacción y no pocos motivos de alegría en su momento actual: este año ha pronunciado la Exaltación del Calvario de la Hermandad de la Piedad, el Pregón Flamenco de 'Los Cernícalos', el Stabat Mater a la Virgen de los Remedios o el Fervorín a Nuestra Señora de la Merced. Y, para más inri, pudo vestir la túnica y salir con la Entrega y la Mortaja y la de la Exaltación, aunque no saliera.

Es franqueza y no impudicia reconocer como hace que "para qué te voy a engañar, es algo que tenía en mente, siempre he dicho que me encantaría dar el Pregón de la Semana Santa de mi ciudad y, para mí, es un orgullo completamente", afirma. "Ya lo he empezado a escribir y lo estoy disfrutando como un niño chico" dice, aun afirmando que nada se le había ocurrido empezar a escribir a la espera que fuera nombrado para ello. "Lo primero que quería era estructurarlo" y, pasada la Magna, ha comenzado a meterle mano.

Una estructura de veinte partes

El lunes 14 de octubre, diez días después de haber sido nombrado, inició su preparación, dotándolo de una estructura de veinte partes de las que lleva escritas las cinco primeras. Está comenzando la sexta de una obra final que "yo estimo que puede estar en una hora y media". Y lo tiene claro: "Nombraré a todas porque este no es el Pregón de David Puerto, sino el de la Semana Santa de Jerez", asegura frente a lo difícil que es hacer sitio a 46 cofradías. "Hay gente que está deseando escuchar de su hermandad, a mí me ha pasado muchas veces", dice.

Con todo, y frente a los riesgos que ello trae, el pregonero afirma rotundo que "no va a ser un catálogo de hermandades, va a ser una exaltación de la Semana Santa bajo el punto de vista eclesial de un cristiano seglar del pueblo". Y lo explica: "No va a ser una exaltación de la forma de la Semana Santa, sino del fondo; entonces, dentro de ese fondo, por ejemplo, en la parte dedicada a la Resurrección de Cristo, dividida en dos partes, en la que titulo 'La muerte no es el final' reúno una serie de imágenes de Cristo muerto en cruz o yacente".

Será el primer pregonero oficial presentado por dos personas: Jaime Betanzos y Agueda María Manzano

Entre las decisiones tomadas para ese Domingo de Pasión de 2025, en que a mediodía ocupará el escenario del Teatro Villamarta, se encuentra la presentación a cargo de dos personas, "es una selección de mi grupo de amigos de Las Viñas, Jaime Betanzos y Agueda María Manzano". De su Hermandad de la Exaltación llevará la cruz de guía para tenerla de fondo. Y en lo que a la selección de marchas para la ocasión aún hay dudas: "Seguramente, antes de que hable, 'Esperanza de la Yedra', algo de la Concepción Coronada y otra por ver".