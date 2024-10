Mario Vidal releva a Daniel Guerra en la dirección de la ONCE en Sanlúcar de Barrameda

Vendedor de la ONCE

La ONCE presenta este martes a su nuevo director en Sanlúcar de Barrameda, José Mario Vidal, que sustituye a Daniel Guerra, quien ha asumido la dirección de la Organización en la provincia de Huelva.

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, preside el acto en la sede del Ayuntamiento en el que participan el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Milagros Rodríguez, y el director de la ONCE en la provincia de Cádiz, Alberto Ríos.

su trayectoria

José Mario Vidal (Pontevedra 1991) es afiliado a la ONCE desde 2002 por discapacidad visual grave, es graudado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster Universitario de la Abogacía por la misma Universidad. Ha trabajado en Ilunion Facility Services, Ilunion Seguridad, en Goldar Soto y ALIV Asesores, y también como vendedor de la ONCE. Y es aficionado a la fotografia, el diseño, la impresion 3d y los deportes acuáticos.

La ONCE atiende en Sanlúcar de Barrameda a 178 personas ciegas o con discapacidad visual grave de los 2.624 afiliados que tiene a Organización en toda la provincia de Cádiz. Y cuenta con 139 vendedores, todos ellos con discapacidad, de los 1.412 que hay en la provincia.