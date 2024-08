Una chica de Cádiz va a comer a un bar del Partido Comunista y se lleva una sorpresa con la cuenta

Los bares son parte fundamental de nuestra cultura y, posiblemente, seamos el país en el que los bares tienen más peso. Obviamente, porque la gastronomía es esencial para la economía española, pero también para nuestra forma de vivir. Tanto si vas a comer como a, simplemente, tomar algo con tus amigos y pasar la tarde con ellos de manera tranquila.

Es por ello, y por nuestra historia, por lo que podemos encontrar todo tipo de bares variopintos. Pero pocos como este que revela Mariola, una tiktoker de Cádiz que ha decidido probar un bar que tiene un nombre y una temática no solo sorprendente, sino polémica para muchos: el bar del Partido Comunista. Como suena.

Sanlúcar de Barrameda es un destino que merece mucho la pena

Este local se encuentra situado en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y su historia es curiosa. En concreto, se creó como un ambigú de la sede de Izquierda Unida en un local que también perteneció al Partido Comunista de España (PCE) en su momento. Llegó a tener tanto éxito en su momento por los socios del partido que acabó siendo un local por su cuenta.

La historia y la comida del surrealista bar del Partido Comunista

Hasta el punto en el que, como cuenta Mariola, es un local sumamente conocido por la gente en Sanlúcar de Barrameda, y como se puede ver en el vídeo, hay bastante gente degustando bebida o comida en este curioso local. "Hoy he venido a comer al bar del Partido Comunista. Está situado en el barrio alto de Sanlúcar de Barrameda. Es famosa por su gastronomía y fue capital gastronómica en 2022", señala sobre el pueblo, un destino muy recomendable para comer y hacer turismo.

Este bar luce el logo del Partido Comunista justo fuera del establecimiento

Y es que la tiktoker señala que ha ido a comer junto a otras dos personas... y no se queda corta con la comida. Va contando poco a poco el precio de cada cosa. "Lo primero que nos trajeron fue la tapa de pimiento frito, que tenía un precio de 3 euros", explica. Tras ello, algo más fresquito. "Luego llegó la tapa de salmorejo, que costó 2,50€. He de decir que no es el mejor salmorejo que he comido, pero aún así estaba bueno", continúa.

Como vemos, con cantidades generosas. Y luego, además, vienen las croquetas y los chocos fritos, muy conocidos en Cádiz. "Después nos llegó la tapa de croquetas, con un precio de tres euros. Las croquetas eran de jamón, eran bastante buenas, pero si tenéis la oportunidad de probar las croquetas de puchero, os la recomiendo mucho más. Y como obviamente no podía faltar, nos llegó media de chocos fritos con un precio de 9 euros", relata.

El interior deja claro que se trata de un bar con simpatía al comunismo

Lo que acaban pagando por una comida generosa entre tres personas

Por último, termina con una ración media de acedias, por 9 euros, algo y también media de lagartitos, con un precio de 8 euros. Nada mal, desde luego. Además, Mariola también relata cómo le gustan todos estos platos. Finalmente, llega el momento de la cuenta... y como señala más tarde en comentarios, le sorprendió bastante la cantidad que paga.

En total, por todo lo que ha contado, la tiktoker confirma que ha pagado un total de 46,40€, lo que por cabeza saldría a unos 15 euros. Una cantidad que no está nada mal teniendo en cuenta todo lo que ha pedido, a pesar de ser tres personas. Un bar, el del Partido Comunista, que guarda una historia muy, muy curiosa.