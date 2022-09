Rubén Alcaraz, el mejor del Cádiz - Barça en 'Yo animo al Cádiz'

Rubén Alcaraz fue el mejor del Cádiz - Barcelona para los oyentes de COPE. El jugador, que todavía no había tenido minutos esta temporada por una lesión, apareció en la segunda mitad y ya dejó destellos de lo que puede aportar al Cádiz esta temporada. El jugador destacó al igual que lo hicieron futbolistas como Brian Ocampo y el debutante Momo, que fue la sorpresa en el once y no desentonó.

Mejor jugador Cádiz - Barça

Rubén Alcaraz 22 puntos Brian Ocampo 19 puntos Momo 18 puntos Fede San Emeterio 2 puntos Álex 2 puntos Zaldua 2 puntos Mabil 1 punto

Respecto a la clasificación general, Conan Ledesma sigue liderando con solvencia a pesar de no haber sumado puntos esta semana. El portero sigue en la primera posición de la tabla. Ocampo sube posiciones de manera importante.

Clasificación mejor jugador 'Yo animo al Cádiz'

Conan Ledesma 132 puntos Zaldua 44 puntos Luis Hernández 43 puntos Awer Mabil 32 puntos Brian Ocampo 30 puntos Choco Lozano 27 puntos Rubén Alcaraz 22 puntos Diarra 22 puntos Momo 18 puntos Víctur Chust 18 puntos Antonio Blanco 10 puntos Alejo 9 puntos Fali 8 puntos Espino 5 puntos Álex 2 puntos Lucas Pérez 2 puntos Fede San Emeterio 3 puntos Bongonda 1 punto