VÍDEO. Conoce el nuevo autobús del Cádiz CF

Este viernes, en el Benito Villamarín, nuestro primer equipo hará acto de presencia en un novedoso autobús de una empresa de autocares. Con un diseño más que cadista los hombres de Álvaro Cervera se desplazarán hasta el estadio bético en un autocar novedoso para una nueva temporada.

Con frases características e identificatorias de nuestro equipo como "Me han dicho que el amarillo" o las siglas de "La lucha no se negocia", entre otras, el equipo amarillo se desplazará por el territorio nacional en un autobús en el que, como no puede ser de otra manera, destacan los colores de nuestro equipo: amarillo y azul.